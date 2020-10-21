【英國升學】英國置業有子女首要考慮校網 鄧藹霖：自住物業不宜隔山買牛

▲ 鄧藹霖分享英國置業的注意地方。

近年越來越多港人投資海外物業，英國不但是海外升學熱門國家，也是海外置業的熱門之選。英國置業有哪些問題要留意？TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請親子專欄作家鄧藹霖，分享英國置業的問題。

鄧藹霖與前副廣播處長丈夫吳錫輝育有兩名兒子，由於兩個兒子一個在香港工作，一個在英國倫敦生活，鄧藹霖近年都游走兩地，每個地方居住半年，對英國居住環境都有切身體會。

如果計劃要在英國置業，鄧藹霖表示，自己向來反對隔山買牛，尤其是自住物業，她指有些費用不能節省，最好要親身前往英國實地考察，畢竟置業是很大的投資。

她舉例指，有朋友曾經問她「某個地盤好不好？」，她相當盡責地替朋友前往實地考察，她發現留意到隔山買樓有危險，售樓書描繪得很好，但卻不會告訴準買家屋苑附近有條必經的公路，會塵土飛揚或有噪音影響，而這些問題必定是要親身到現場才知道。

我始終覺得置業尤其是自住，你要去感受自己是否喜歡那個環境，如果只是「撞彩」式，我覺得太危險了。

家庭置業要留意學校配套

若有子女的家庭，置業時要留意校網，鄧藹霖指，如果該處有好的學校，很少有人放售，樓價也很穩定。她以自己居住的區域為例，她剛搬入時發現附近的公園有很多小朋友，入住後才知道居住區域是個很好的學校網，包括很多受歡迎的中小學選擇，選擇區域前要做好資料搜集。

現在很多新樓盤都在Canary Wharf以東，對於年輕夫婦到市中心上班是比較適合，只需要半小時車程就可以到達市中心，但是有小朋友則要留意，因為新區域學校網未必發展得好，要量力而為。

她自己則較喜歡倫敦西區，有兩區是我最欣賞的，環境既優美，購物又方便，那分別是位於Zone 2的Holland Park和Zone 3的Chiswick，不過樓房的價格也不菲。想選擇略為便宜的，可繼續向西面走，Acton和Ealing也是不錯的住宅區。

鄧藹霖強調，買房子是很個人化，每個家庭都有不同的決定，如果租金不充裕可以考慮倫敦以外的地方，她有朋友在利物浦及path置業，大約港幣400萬已經買到4間房連大花園的獨立屋house，建議置業前最好做足資料搜集才決定。

記者：鄺嫻