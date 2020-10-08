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【愛的反面】傳余文樂入Hermès要排隊感不滿　忠粉稱對偶像行為失望

娛樂 12:20 2020/10/08

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

助手行為余文樂「埋單」。

2017年，余文樂和台灣籍妻子王棠云結婚後長居台灣，因此近年主力在內地發展的余文樂，不時要內地及台灣兩邊走。近日，有自稱是余文樂忠實粉絲的網民在網上爆料，聲稱指在澳門的Hermès遇到余文樂，可是樂仔疑因為被保安要求排隊而生氣，行為令網民失望。

事件起因是近日有網民在個人社交媒體發文稱：「話說爸爸尋日係愛馬仕見到余生，爸爸超級興奮又要求合照，余生話好但被助理拒絕了，原來之後聽翻sale姐姐說應該嬲，佢哋5個人係門口排隊，但我哋不用排隊直接入去。」

【中年男神】吳彥祖由美少年到型格中佬　余文樂+陳冠希年青顏值更勝韓星【多圖】

余文樂的衣著一直被視為圈中潮人指標之一。（取自余文樂IG）

聲稱余文樂不滿要排隊

其後樂仔助理報上名號，向保安表示「佢哋未試過排隊」，網民認為保安不認識余文樂，加上全部人都戴上口罩，難以辨認，而爸爸是預約取袋，而非入門巿閒逛。

網民更借用余文樂說過的一句話：「有時候，現實就是這樣子。」並續指：「超級粉絲心碎了，仲一直買佢啲嘢，仲要超級貴，一條褲炒過萬都照買，有幾愛就有幾失望，爸爸真的好可憐。」

不過，整件事只得該網民以文字描述，沒有相片或影片作支持。而且如果此事屬實，從描述所看，整件事似乎可能未必完全關余文樂事，或者是助手在溝通上一時有誤會所致。

余文樂之前往內地工作，在IG發文表示已完成隔離。（取自余文樂IG）

【移民台灣】傳余文樂賣名車做子女教育基金　潮爸台北購豪宅有意長居當地

長居台灣

余文樂與太太兩年抱兩，結婚後已斥資約7千萬港元，購入台北中正區「頂禾園」物業。

作為一家之主責任重大，身份轉變後更修心養性做好丈夫和好父親，經常在網上發放一家三口家庭照。

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受到疫情影響，影視界工作量減少，增加了余文樂留在台灣的時間。據悉余文樂有意賣出香港多架名車，套現資金，為孩子將來作打算。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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