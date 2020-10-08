「外泌體」殺癌細胞　港大擬研藥物疫苗

▲ 港大李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系（左)王系偉博士、（右)涂文偉教授。（程志遠攝）

免疫治療是近年新興的醫治癌症方法之一，港大醫學院一項完成動物實驗的研究結果發現，可利用人體細胞的「外泌體」，有效治療由人類皰疹病毒第四型（EB病毒）引起的惡性腫瘤，如以健康人士的外泌體，出現抗癌效應會更強。

除作為免疫治療的藥物外，研究更計劃製造成抗癌疫苗。而領導研究的港大醫學院兒童及青少年科學系教授涂文偉表示，已獲多間歐美藥廠有意合作，及計劃開展臨床人體研究，預計有關成果可於5年後面世應用。

EB病毒是一種人類皰疹病毒，全球有近95%人口受感染，人類的免疫系統通常能有效抑制EB病毒的活動，但會在部分人身上繼續存活，繼而導致多種癌症，例如伯基特淋巴瘤、鼻咽癌等。人體的先天性T淋巴細胞中的Vδ2-T細胞，本身具抗EB病毒引致的惡性腫瘤，但某些患者的Vδ2-T細胞難以擴增，導致其臨床應用受限。

而外泌體是近年醫學界的熱門話題，因其具調控細胞之間訊號傳遞的小細胞外囊泡，研究團隊於是花5年時間，成功發現Vδ2-T細胞外泌體有直接殺死癌細胞的作用。由於癌症患者難以大量自製Vδ2-T細胞，團隊又發現「同種異體」，即來自外人的Vδ2-T細胞外泌體，可誘導其他細胞進行抗腫瘤，較自身的外泌體具備雙重抗EB病毒引致腫瘤的效果。

該研究成果已於國際權威科學期刊《科學轉化醫學》上發表。涂文偉稱，多間歐美藥廠均表達有意合作，計劃未來開展臨床人體研究，樂觀預計5年後會有產品面世。

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記者：蘇文軒