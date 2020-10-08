【選校掙扎】勸太太別催谷兒子入名校　爸爸分享不愉快童年：路不會因名校而平坦

▲ 爸爸分享讀名校不愉快童年，希望兒子不要步自己後塵。

不少父母都望子成龍，從小為他們鋪排名校之路。然而，有出身基層的爸爸卻在社交平台投稿，分享自己讀名校的經歷，認為此舉不會令人生更平坦，反而只會換來不快樂的青春，因此不希望強迫兒子入名校。

有爸爸在facebook專頁「名校Secrets」投稿，近日為了兒子的升學，與太太發生爭執，太太希望讓兒子讀他的母校，但他卻不想兒子入名校，差點被老婆大人「罰跪鍵盤」。

他形容，自己是「草根仔」，3歲時父母就離婚，他跟著學歷不高的媽媽生活，媽媽為他打了幾份工，希望給予他最好的教育，鋪路入名校，將來可以出人頭地。

記得派位嗰日，佢知我考到佢想我入嗰間第一志願名校，佢開心到喊住周圍同街坊講。

基層出身無法融入富有圈子

10年前考A-Level，他為了答謝媽媽兼不想失禮「名校生」的頭銜，很努力地閉關讀書，再次如媽媽所願考入中大。不料，媽媽在他大三那年患上癌症，畢業初踏出社會，每月只賺1萬多元，趕不及向媽媽報恩，媽媽就離世了。

佢走之前最後一句：「成世人，最無憾係谷到你入名校，阿媽响個天睇你發達。」

事實上，這句話一直纏繞住這名爸爸，但他過往一直沒勇氣告訴媽媽，他認為，出身基層再叻再勤力地入名校，始終無法融入富有同學的社交圈子，勤力時他的唯一出路，孤獨加上壓力，有時他只能躲在廁所獨自苦惱，

阿媽，你用生命換俾我嘅，係一個我唔快樂嘅青春！

盼兒子無壓力開心笑

他憶述，工作首5年，每天工作20小時，都只獲得萬多元月薪，在社交網站眼見其他中學同學靠父蔭，繼承父業，或在外國過著無憂無慮的日子，甚至花天酒地，他就明白，無論是否名校畢業，只要不是有錢人，就自己獨自走自己的路。

後來，他憑自己的人脈，加入大公司成為企業公關，之後再自己開公司，去年結婚後，今年當上了爸爸。太太雖不是名校出身，但一直有穩定工作，可以自給自足。不過，太太卻表示希望兒子能像他一樣入名校，他卻有所保留，

你想你笑，係因為個仔無壓力而真係開心笑，定係因為滿足自己威威，而個仔晚晚因為功課而喊換返嚟？

他坦言，不期望兒子讀名校，日後的路不會因而變得平坦，即使他當年入名校，但其後的人生都是憑自己努力爭取。

我哋呢個家庭雖然唔富有，但仍希望為社會留下痕跡，帶來一點改變；而唔係因為自己係名校生，就以為自己可以贏在起跑前。

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責任編輯：王明芳