【食物過敏】女友對海鮮過敏　未來奶奶逼吃蝦致全身痕癢【附9種易致敏食物】

▲ 女子表明對海鮮過敏，但男友母親仍逼她吃蝦，導致全身痕癢。

食物過敏，嚴重起來可致命！不過台灣近日有女網友發文訴苦，稱已表明對海鮮敏感，仍被男友母親逼吃蝦，致全身痕癢，被指「身體差」。男友不但沒為她「護航」，更嫌她「毛病多」。香港過敏協會顧問、兒科專科醫生莊俊賢指出，食物過敏嚴重起來可引發過敏性休克，甚至死亡。

該名女網友在facebook專頁「靠北星座」投稿，分享中秋節到男友家中燒烤的經歷。當日男友母親端來一盤蝦，她已表明「吃海鮮會過敏」，婉拒對方，惟對方稱「吃一點點沒關係啦，這很新鮮啦」。男友也在旁插口說：「對啊！我媽都拿給你吃了！你就吃吧！」

男友母親把蝦放到事主嘴邊，因盛情難卻，她只好道謝，無奈吃掉，一面吃，一面祈求「希望過敏不要發作」，但事與願違，她稱「過沒多久我身體開始癢了」。於是，她請男友偷偷幫忙去買藥，不料「男友就跑去跟他媽說我過敏」，對方不但不體諒，更斥責她。她憶述：

男友媽還說我身體很差，我就說我會過敏了。然後男友還說，你現在是嫌蝦子不新鮮嗎？全部的人吃都沒怎樣，就你毛病最多。

事主坦言，此事令她心情變差，更被男友覺得「在嫌棄他媽媽」。

【同場加映：9類容易誘發濕疹的食物，以及5類有助紓緩濕疹的食物↓】

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9種常見食物致敏源

香港過敏協會顧問、兒科專科醫生莊俊賢表示，食物過敏患者一旦接觸敏感食物，可引致出疹、面部及舌部腫張、呼吸困難、頭暈和血壓降低。若情況嚴重，更可導致過敏性休克，甚至死亡。

常見的食物致敏源包括：

花生

堅果

魚

甲殼類海產

牛奶

雞蛋

小麥

大豆

種子（通常是芝麻）

莊醫生又指，食物過敏者可同時患有濕疹、哮喘及鼻敏感等多種過敏症，並引述海外研究指出，患有中度至嚴重濕疹的兒童，出現食物敏感的機會率比正常兒童高2至4倍。

食物過敏急救錦囊

據香港中文大學醫院食物過敏急救錦囊指出，過敏反應的程度分輕微及嚴重兩類，通常發生於接觸食物後幾分鐘至兩個小時內。除了記住過敏反應的徵狀，還需知道以下三大錦囊：

1. 立刻去就近的診所 / 醫院求醫，因為過敏反應由輕微發展至嚴重可以快至幾分鐘之內。

2. 如果過敏反應輕微而醫生已經處方了口服抗組織胺的藥隨身，要立刻食！食藥後盡快求醫。

3. 如果出現嚴重過敏反應而醫生已經處方了針劑的腎上腺素Epinephrine，要馬上使用，並報警召喚救護車。

食物過敏最好的預防方法是，完全隔絕致敏源，並隨身帶備抗敏藥。如有食物敏感的病史，最好做一個敏感測試，常見的測試有皮膚測試及抽血兩種，做了測試便可以知道自己對哪類食物過敏，也是其中一個有效的預防方法。

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責任編輯：羅嘉欣