北角皇都戲院強拍新世界底價投得　將主導文藝保育項目

▲ 北角皇都戲院屬一級歷史建築，由於不屬法定古蹟，業主最終仍有權清拆重建。（資料圖片）

北角皇都戲院大廈今早（8日）強拍，由新世界發展提出，結果該地產商以底價47.76億元投到。據了解新世界將開展香港近年少有、由私人發展商主導的大型古蹟保育項目，建構一個文化藝術表演場所。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛，下午將向傳媒交代保育方案。發展商計劃保留整個戲院建築及天台桁架，重塑戲院部分成為文化藝術表演場所。預計在11月中完成法律程序之後，會由建築保育團隊進入皇都戲院勘探，購逾百件跟皇都戲院及北角相關文物，包括當年皇都戲院與片商簽訂的協議，希望保育皇都成為文化地標。

集團除了著手籌劃保育發展兼備方案，亦已開展皇都戲院的文物搜集及口述歷史計劃 ，暫時已收集到幾百件與皇都及北角一帶有關的文物，包括戲院告示牌、當年與片商簽訂的協議等，並會將有關收集得來的文物，於日後的皇都戲院內展出，希望透過保育計劃將皇都戲院再次成為香港人的文化地標。

今次強拍個案創歷來最高底價，批出底價較2018年估值31.17億元，高出逾五成。

項目地盤面積約3.62萬平方呎，位於北角英皇道北面、渣華道南面及電廠街交界，是1959年落成商住項目。其中有商場、桌球室及兩座住宅樓宇，部分獲古諮會評為一級歷史建築。

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記者：余敏欽、吳卓峰