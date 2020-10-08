【為夢想深呼吸】王菀之微電影講追夢　Ivana重唱成名作《我真的受傷了》

▲ 王菀之為微電影重唱《我真的受傷了》。（大會提供）

唱作女歌手王菀之（Ivana）成名作《我真的受傷了》今年已踏入創作20週年，Ivana最近為藥廠拍攝講述歌手追夢、卻被嚴重哮喘所困擾的微電影《為夢想深呼吸》，因而為重新編曲和演繹此大熱歌曲。

Ivana更擔任微電影的女主角，遇上重重難關都不肯放棄唱歌，由熱愛音樂的她演出，可謂特別入戲！

《為夢想深呼吸》講述Ivana飾演的女主角Jamie是一名新人女歌手，自小患有嚴重哮喘，入行後病情愈來愈嚴重，在她的首次個唱後台，突然哮喘病發，卻找不到藥物，最終被送入院，錯失踏上舞台的機會。

▲ Ivana在片中演有哮喘病的歌手。（大會提供）

期後，她因服食類固醇控制病情致肥胖而重新「操fit」身形，在家運動期間再次因哮喘發作而倒下，生命危在旦夕⋯⋯

Ivana說：「我自己也是歌手，看到這樣的劇本，的確很為女主角著急。我嘗試代入她的角色，想像自己可能因嚴重哮喘而不能再唱歌，真的會很難過、很崩潰。」

微電影主題曲為Ivana出道前已創作的《我真的受傷了》，Ivana特意重新編曲，創作出《我真的受傷了》（深呼吸版），帶出女主角經歷重重波折，仍不斷追逐夢想。

▲ 片中Ivana堅持唱歌夢想。（大會提供）

Ivana形容：「新編曲較舊版本豐富、華麗，多了一份成熟感覺，標誌著我自己近年的成長。」

才女形象深入民心的Ivana，在片場展現了搞笑一面。其中一幕描寫她哮喘發作，要在地上掙扎，前往拿藥物及電話求救時，導演叫她嘗試「優雅地掙扎」，Ivana馬上「搞鬼」一番，示範Cat Woman上身，「優雅地」爬過去，哄得全場大笑。

微電影《為夢想深呼吸》和《我真的受傷了》重新編曲版於10月22日（星期四）在Ivana的Facebook、Instagram同Youtube channel發佈。