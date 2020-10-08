【月經困擾】女子連續來月經7年日出血量一塊M巾　中醫施針灸治療兩個月回復正常

月經不準相信困擾不少女性，註冊中醫師蘇安莎近日分享個案，稱一名女子曾連續來月經7年，每日出血量約一塊日用M巾，她最終透過施針灸，連續治療兩個月後，該名女子月經回復正常。

蘇醫師在其facebook專頁「蘇安莎中醫診所」發帖，稱有位女患者連續來月經7年，每日出血大概一塊日用M巾，她先建議對方去做超聲波檢查，經檢查後，西醫稱其無恙，建議進食避孕藥調經。

蘇醫師隨後為該名女病人進行第1次針灸，當日月經量減半；第2至3次針灸後，月經停了無出血；連續2個月治療後，月經回復正常，現時月經每月1次，每次7天。

蘇醫師還分享其第二個個案，該名女患者連續來月經15至20日，連續數個月經周期如是，故求診婦科醫生。醫生發現病人有子宮肌瘤，考慮到病人沒有生育需求，建議切除子宮。病人轉而向其求助。

由於患者因不想戒口，想繼續喝凍飲和食雪糕，故不想食中藥。蘇醫生試下只用針灸治療，做了數次針灸治療，病人的月經日數減至10天。及後每周針1至2次，連續3個月後，月經日數及經量都恢復正常。

帖文還稱，潘醫師其中一個個案，病人就診時子宮肌瘤有5cm，經過3個月的治療後變成2.2cm。由此可見，中醫治療對於崩漏及治療子宮肌瘤有明顯療效。

蘇醫師指出，「崩漏」（西醫稱無排卵性功能性子宮出血），是指月經的周期、經期、經量嚴重失常的病證。「崩」指病情發展得好急，經量暴下如注，大量出血；「漏」指病勢較緩，出血量少但持續不斷。崩漏可以發生在月經初潮後至更年期的任何年齡，除了影響生育，亦會因血色素過低而出現貧血。

崩漏嘅病情較反覆，因發病過程有諸多病機互相轉化或同時存在。中醫在治崩方面有主要三個方法：

1. 塞流 : 即迅速止血。透過固攝 、升提、養血、行氣等方法疏通衝任二脈氣血。

2. 澄源：根據發病原因，從根本上治療。採用補腎、健脾、清熱、理氣、化瘀、解郁等方法。塞流、澄源常常同步進行。

3. 復舊：即善後調理。恢復子宮內膜的有規律增生脫落，重建月經週期，促進排卵，使崩漏得到徹底的解決。 [在這方面，不同年齡階段的側重有所不同，青春期必須調經，以補腎氣、益衝任為主；生育期要疏肝養血、調和衝任，以順經、促排卵；更年期要滋腎調肝，兼補脾胃，以促康復、防復發。]

崩漏之前總有先兆，如經量愈來愈多、經期愈來愈長、月經愈來愈提前。如能在發展成崩漏之前及早治療，康復時間會快得多。若能配合西醫影像檢查及中醫治療方法，臨床上成功康復機率亦會增加。

▲ 註冊中醫蘇安莎。

文章獲蘇安莎中醫診所授權刊登。

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責任編輯：陳昊淋