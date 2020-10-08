【健身意外】參加「減肥訓練營」日做6小時運動　男子瘦身不成尾龍骨骨折入院

▲ 參加「減肥訓練營」日做6小時運動，男子瘦身不成尾龍骨骨折入院。

許多人為求減肥都會選擇健身，內地一名男子近日參加了一個為期28天的「減肥訓練營」，每日要運動6小時，未料男子鍛煉10日後卻因尾龍骨骨折入院，目前只能站立或平躺，坐著和彎腰都很痛，無法坐在電腦前工作。

根據內地媒體報道，來自重慶的劉先生上月花5000元人民幣（約4400港元）報名參加了一個為期28日的「減肥訓練營」，號稱24小時封閉管理，有專業教練指導起居飲食。

劉先生指，每日需進行6小時運動，早上空腹圍繞湖泊跑步1小時，其後在室內做帶氧運動，下午會進行2小時重力肌肉運動，有時傍晚會再加一節健身課。

不過，參加訓練營10天後，劉先生就發生了意外。事發時他正在舉槓鈴做支撐跳，但由於已鍛煉了1個半小時，感到相當疲累，他就將槓鈴壓在肩膊上，再往後一坐倒在地上，就壓到尾龍骨，並出現劇烈疼痛。劉先生立即前往醫院檢查，被診斷為尾龍骨骨折。

現在走路一直是歪的，我現​​在只能站立或者平躺，坐著或者彎腰就會很痛。

而劉先生本身任職IT業，平時要坐在電腦前工作，但意外發生後，醫生告訴他，未來3到4個月要平躺、不能工作，對他造成極大的影響。目前他已委託律師，準備向訓練營提起訴訟。

而訓練營負責人表示，營內4名教練均接受過專業培訓，持有專業機構頒發的證書，為學員提供服務的過程中沒有任何問題。假如學員認為受傷是訓練營造成，可透過訴訟、司法途徑解決。

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責任編輯：羅嘉欣