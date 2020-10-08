  • 27°C
香港時間 : 20201008日 (四) 13:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【健身意外】參加「減肥訓練營」日做6小時運動　男子瘦身不成尾龍骨骨折入院

健康 12:44 2020/10/08

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

參加「減肥訓練營」日做6小時運動，男子瘦身不成尾龍骨骨折入院。

許多人為求減肥都會選擇健身，內地一名男子近日參加了一個為期28天的「減肥訓練營」，每日要運動6小時，未料男子鍛煉10日後卻因尾龍骨骨折入院，目前只能站立或平躺，坐著和彎腰都很痛，無法坐在電腦前工作。

根據內地媒體報道，來自重慶的劉先生上月花5000元人民幣（約4400港元）報名參加了一個為期28日的「減肥訓練營」，號稱24小時封閉管理，有專業教練指導起居飲食。

劉先生指，每日需進行6小時運動，早上空腹圍繞湖泊跑步1小時，其後在室內做帶氧運動，下午會進行2小時重力肌肉運動，有時傍晚會再加一節健身課。

不過，參加訓練營10天後，劉先生就發生了意外。事發時他正在舉槓鈴做支撐跳，但由於已鍛煉了1個半小時，感到相當疲累，他就將槓鈴壓在肩膊上，再往後一坐倒在地上，就壓到尾龍骨，並出現劇烈疼痛。劉先生立即前往醫院檢查，被診斷為尾龍骨骨折。

現在走路一直是歪的，我現​​在只能站立或者平躺，坐著或者彎腰就會很痛。

而劉先生本身任職IT業，平時要坐在電腦前工作，但意外發生後，醫生告訴他，未來3到4個月要平躺、不能工作，對他造成極大的影響。目前他已委託律師，準備向訓練營提起訴訟。

而訓練營負責人表示，營內4名教練均接受過專業培訓，持有專業機構頒發的證書，為學員提供服務的過程中沒有任何問題。假如學員認為受傷是訓練營造成，可透過訴訟、司法途徑解決。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【運動飲品】做運動後飲運動飲品反而愈飲愈肥？　營養師拆解飲運動飲品正確時機
17:07 2020/09/24
【運動飲品】做運動後飲運動飲品反而愈飲愈肥？　營養師拆解飲運動飲品正確時機
【運動陷阱】26歲OL狂踩單車機1小時屙茶啡色尿　患橫紋肌溶解症險腎衰竭
10:44 2019/09/13
【運動陷阱】26歲OL狂踩單車機1小時屙茶啡色尿　患橫紋肌溶解症險腎衰竭
【過量運動】被罰連做200下深蹲後尿液變色肌肉酸痛　22歲少年確診橫紋肌溶解症
12:11 2020/09/11
【過量運動】被罰連做200下深蹲後尿液變色肌肉酸痛　22歲少年確診橫紋肌溶解症
健康問題 骨折 減肥 健身 運動

最高瀏覽

【重男輕女】新抱連生兩女第3胎照超聲波仍是女　奶奶迫墮胎才知是孖仔痛失男孫
13:38 2020/10/07
【重男輕女】新抱連生兩女第3胎照超聲波仍是女　奶奶迫墮胎才知是孖仔痛失男孫
【同甘共苦】疫情下失業開的士幫補家計　妻子「意外」成乘客：夫妻不需隱瞞
18:18 2020/10/07
【同甘共苦】疫情下失業開的士幫補家計　妻子「意外」成乘客：夫妻不需隱瞞
【無知害人】只餵椰子水代奶粉致1歲女兒腦癱　純素食父母免受牢獄之災誕第二胎
13:40 2020/10/07
【無知害人】只餵椰子水代奶粉致1歲女兒腦癱　純素食父母免受牢獄之災誕第二胎