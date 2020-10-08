香港海關檢獲1840箱非法進口藥物 市值逾1780萬元

▲ 圖示部分檢獲的懷疑非法進口藥物。（政府新聞網）

香港海關過去兩周在落馬洲管制站接連偵破共42宗懷疑沒有根據及按照有效進口許可證進口藥物的案件，檢獲共1840箱涉案藥物。連同9月30日公布的案件，截至10月6日海關共檢獲市值約1780萬元的懷疑非法進口藥物，以貨值計已超過去年全年檢獲的1550萬元，共拘20人。



海關於9月22日至10月6日期間，先後在15輛入境貨車上檢獲案中藥物，類別涉及過百種，主要包括1781萬粒便秘丸、14.3萬粒止痛藥、9.5萬粒肝油丸、3.6萬粒腸胃藥，以及1.8萬粒感冒藥。



檢獲藥物亦有解酒藥、止痛貼、感冒沖劑、皮膚藥膏、胃散、水性噴鼻液、喉嚨噴劑、抗真菌藥、鼻過敏治療劑，以及眼藥水等。當中涉案貨值最高的一宗案件於10月1日偵破，案中檢獲338箱貨物，包括水性噴鼻液、止痛貼及感冒沖劑，價值約340萬元。



海關於管制站共拘捕13名年齡介乎35至58歲的貨車司機，並於跟進調查後，再拘捕7名年齡介乎28至48歲的收貨人，當中包括一名貿易公司男董事。

連串案件仍在調查中。20名被捕人士包括16男4女，目前正保釋候查，不排除會有更多人士被捕。



根據《進出口條例》（《條例》），任何人在沒有有效進口許可證下進口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁2年。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》活動。

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責任編輯：郭詩詩