【超市大搜查】慢性堵塞心血管可致中風冠心病　盤點70款不含反式脂肪餅乾

▲ 70款不含反式脂肪餅乾。

餅乾鬆脆可口，是大人小朋友都喜歡吃的零食。但餅乾中可能含有的反式脂肪對身體禍害，卻不能小看。長期攝取反式脂肪，積聚血管內會難以排走，嚴重可致冠心病及中風，即使是兒童及年輕人也不應輕視。TOPick為此在市面上精選了70款不含反式脂肪的常見餅乾零食，值得參考。

根據食安中心資料顯示，從食物攝取反式脂肪的主要來源是以氫化植物油製成的食物。植物油經過氫化過程後，會由液體轉化為半固體或固體，而反式脂肪亦會同時形成，常見例子有起酥油和人造牛油。

TOPick檢視市面多款餅乾，部分零食雖顯示為「零」反式脂肪，但含有起酥油或氫化植物油等反式脂肪材料，而以下70款餅乾相信不含反式脂肪，較為健康：

梳打類

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威化

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夾心或曲奇餅

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其他

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營養師教睇營養標籤

營養師吳耀芬（Kathy）曾表示，由於半氫化油能延長食品的保質期，食物更加美味可口，加上成本一般較低，氫化油便被廣泛應用，如餅乾等酥皮食品都有半氫化油，亦因此會有人造反式脂肪。

而按現時本港營養標籤制度，每100克含少於0.3克反式脂肪的食品，可在標籤上反式脂肪部分標示為0克。

Kathy提醒，市民選購餅乾食品時，除了可選擇反式脂肪為「0克」的餅乾之外，亦可避免選擇食物標籤上的食物成分中，含有氫化植物油（Hydrogenated vegetable oil）、部分氫化植物油或植物起酥油（Shortening）等字眼的食物。

兒科專科醫生：長期攝取反式脂肪或引發心血管疾病

兒科專科醫生張傑曾表示，反式脂肪對幼童短期影響不大，但長期攝取會影響新陳代謝，堵塞血管，長期積累於血管內清不走，繼而引發心血管等疾病，建議家長為小朋友選購食品時，應避免買含有反式脂肪的食品。

而心臟專科醫生梁達智亦曾稱，反式脂肪雖然有分為人造及天然，但兩者都會為身體帶來負面影響，若生活上長期攝取反式脂肪，積聚在血管內會難以排走，嚴重可引致冠心病及中風等問題。

他建議市民應盡量避免食用含反式脂肪的食品，而患有膽固醇高、血壓高、糖尿病的人士應盡量避免，即使是新陳代謝速率較快的小朋友及年輕也不應輕視，如小朋友年幼時已開始進食含反式脂肪的食品，長遠累積對血管的傷害，心血管疾病亦會更早形成。

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責任編輯：羅嘉欣