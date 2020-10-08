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【勁爆樂勢力】《劫後餘生》紀錄父女愛的點滴　周柏豪堅強面對逆境發放正能量

娛樂 12:53 2020/10/08

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

周柏豪接受《勁爆樂勢力》主持占史的訪問。

周柏豪接受新城節目《勁爆樂勢力》主持人占史邀請當嘉賓，最近推出《劫後餘生》的周柏豪憑歌寄意，為大家發放正能量。《劫後餘生》是周柏豪與女兒的愛的紀錄，他希望未來能帶來更多鼓勵性歌曲。

新城知訊台節目《勁爆樂勢力》主持人占史早前邀請了周柏豪作嘉賓，分享派台歌《劫後餘生》的歌曲理念和未來方向。

占史和周柏豪合照留影。

【劫後餘生】周柏豪抱愛女為新歌宣傳　Pakho發感性文盼學習愛和自強

《劫後餘生》一曲寄意宣揚樂觀堅強面對逆境。有見於近兩年發生的事，為大眾帶來不同的難題，又可稱為「劫」，但同時要思考「餘生」應如何生活。

周柏豪指隨着年紀增長，成為一家之主和健康問題出現眼退化而需要長期滴眼藥水後，更注重日常思考如何計劃及安排將來，包括自己未來工作方向、家人女兒的將來，成為有承擔的人，照顧家庭。

周柏豪分享派台歌《劫後餘生》的歌曲理念和未來方向。

【周柏豪音樂會】男神Pakho演唱為建造業工友籌款　柏豪以歌聲陪大眾追月

《劫後餘生》的封面和MV中都有女兒的側臉，歌詞中「劫後餘生 多一種愛在心」的「心」更代表着女兒，這首歌將會是周柏豪和女兒的一份愛的記錄。又指愛是人生大課題，不論是愛人或被愛，都要先學習自愛。最後周柏豪希望未來能帶來更多鼓勵性歌曲，發放正能量，與大眾產生共鳴。

撰文 : TOPick柴犬出動

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