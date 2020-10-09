《花地瑪︰玫瑰神蹟降臨》 歷史與宗教元素結合　屢遭試煉信念絕不動搖

▲ 《花地瑪：玫瑰神蹟降臨》

位於里斯本以北的「花地瑪大教堂」是天主教徒朝聖地，也是旅遊葡萄牙的必到景點，皆因該教堂正是為了紀念於1917年曾經在該處發生過的神蹟而建立。電影《花地瑪︰玫瑰神蹟降臨》（Fatima）拍3位牧童因為目睹聖母顯現的事迹背後飽受質疑，是一部有關苦難、信仰和信念的電影。

▲ 《花地瑪：玫瑰神蹟降臨》以3位牧童在葡萄牙花地瑪目睹聖母顯現為故事，其中演Lucia的西班牙女孩Stephanie Gil（右一）擔戲最重。

電影《花地瑪︰玫瑰神蹟降臨》由意大利導演Marco Pontecorvo執導，是在葡萄牙取景拍攝的英語片，當中以葡萄牙演員為主，亦有老牌荷里活男星夏菲基圖（Harvey Keitel），以及曾演出美劇《仁心仁術》（ER）的Goran Visnjic參與演出。

話說1917年歐洲發生第一次世界大戰，而在葡萄牙花地瑪教區外，一名10歲少女路濟亞（Lucia）和她的表弟妹牧羊時竟然見到聖母瑪莉亞顯現，而聖母還由1917年由5月開始連續6個月，每月的第13日都在花地瑪附近的空地上向3名牧童顯現。她告訴他們，只有祈禱才能結束大戰。

▲ 3位牧童稱多次見證「聖母瑪利亞異象」，卻連教會都不斷質疑他們，指他們在說謊。

牧童不斷被質疑

聖母顯靈的消息傳遍全國，成千上萬朝聖者蜂擁而至，卻同時觸怒了教會和反對宗教迷信的政府官員。影片刻劃出殘酷戰爭令人民彷徨無助，希望得到心靈救贖，同時又透過多個權威人物角色呈現出葡萄牙等歐洲國家當時掀起了「反基督文化」浪潮。

▲ 曾演電影《真的戀愛了》葡萄牙女星Luca Moniz戲中演女童Lucia的母親。

電影參考了歷史，以及天主教路濟亞修女（Sister Lucia dos Santos）的回憶錄，以倒敘方式說故事。

由年老的修女回想她孩童時看到聖母顯現，以及後期飽受各方的攻擊。

▲ 美劇《仁心仁術》的Goran Visnjic化身權威的市長，他認為Lucia見到「聖母瑪利亞異象」是謊話。

電影重點是3位牧童面對無盡的荊棘與試煉，不斷被質疑，甚至被市長及教會高層威脅要承認一切都是說謊造假。

對路濟亞來說，除了那位聲稱要破除迷信的市長外，連身為天主教教徒的母親都對她的不信任，令母女關係轉差，她也因此大受打擊。

然而，經過無數考驗和內心掙扎後，她對信仰的信念卻更加堅定。

▲ 聖母只曾在3位牧童面前顯現，但有記載指1917年10月13日瑪莉亞最後一次顯現，有7萬人聚集於牧地，齊齊見證「太陽奇蹟」。

不得不提，電影也有把聖母向世界宣布了3個預言︰第二次世界大戰的爆發、蘇聯的興亡及教宗遇刺，以影像呈現出來，令人感受良多。（上映日期︰10月15日）

記者︰胡慧雯