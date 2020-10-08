【殘忍兔毛】網上曬淘寶9塊真兔皮送貓　港媽遭批殘忍反駁：平時都有食兔肉

▲ 有港媽在網上展示淘寶了9塊真兔皮予貓貓，遭網人民大罵殘忍。

近年不少消費者知道有動物毛毛商品製作過程殘忍，拒絕購買不做虐待動物的幫兇。不過，有位港媽在網上分享平台竟然展示淘寶了9塊真兔皮，表示貓貓可以有排用，有關帖文引起大量網民關注，大罵她殘忍、無知，更不配教育下一代，然而她沒有感到不當，更留言反駁，再次惹起網民憤怒，目前帖文已被刪除。

網購多塊真兔皮

該名港媽於今日（8日）在facebook群組「淘寶開心share」發帖文，圖文並茂展示「戰利品」︰

啱啱淘咗一堆兔皮，9塊120人仔， 貓貓可以有排用。

該發帖港媽上載2張相片，其中一張是將多張兔皮攤平展示出來，見皮草毛髮幼細順滑，披毛的顏色不一樣，有啡配白、灰配白及全白，皮毛連在一起，形狀呈現出整隻兔子身軀，不似是人造出來般粗糙，似是真兔毛。另一張照片是一塊兔皮蓋在一隻貓咪身上。而她以120人民幣（約137港元）購買了9塊兔毛，平均一塊$15.2。

網民大罵好殘忍

發帖不到半小時，已有超過1300名網民關注，大部分留有「嬲」、「慘」的心情，更有大量留言去批評發帖的港媽，表示看到很不安、非常無良殘忍。包括︰「你隻貓係生命，9隻兔仔就唔係生命？」、「有寵物衫唔著，要用其他生命去幫隻本身有毛嘅動物保暖？」、「你唔配做人！更加唔配做人媽咪！你點樣教下一代呀！」、「好殘忍」等。

遭到大量網民負評，淘兔毛的港媽未有意識到自己有問題，更先後留言3次反駁︰

冬天用，同埋佢哋好鍾意咬毛；貓貓唔食齋喎；佢哋平時都有食兔肉。

生剝兔毛飽受痛楚

有網民直指「賣嘅無良，買嘅無腦」，質問港媽「你知唔知啲兔兔係點樣比人扯塊皮出嚟？」 近年有不少報道揭發兔毛背後殘忍的真相。

環保觸覺義務總幹事譚凱邦曾接受TOPick訪問表示，部分內地活兔繁殖場，商人以低成本將大量兔仔養殖於密集的環境，並以殘忍手法「生剝兔毛」，因以「剪毛」或「剃毛」方式採摘兔毛，兔毛會不相連一條條散開，令生產成品時的成本加重，故以「生剝兔毛」，免仔被「生剝」兔毛時如無麻醉，便會長時間飽受痛楚折磨至死。

4招可以判斷真假兔毛

對於如何分辨真假兔毛，據新加坡SPCA的資料，市民可透過「摸、吹、看、燒」等方法分辦產品是由真毛還是人造毛。

1. 手感

可將毛髮放在手指間捲曲，若是真毛，感覺會是光滑和柔軟，而假的皮毛則感覺粗糙。

2. 外觀

輕吹向毛髮，若是真毛一般由幾層細毛組成、而毛髮是連著皮革或皮膚上的；而人造毛或仿毛，則是長度相若、甚至顏色一樣。

3. 針刺

可以針穿過皮毛，人造毛可輕易穿過，而真毛則較難。

4. 燃燒

可拉出數根毛髮燃燒，若是真毛，味道會類似頭髮被燒，而仿毛則有膠味，亦會變成小小的塑膠粒。

香港兔友協會會長唐雅賢說，一般真兔毛看來感覺較自然，毛髮末端會較尖，而人造毛多經過修剪；另外亦可留意產品底層，若是以織布等布料，應屬人造毛，但若是有毛孔，應是真皮。

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責任編輯︰王明芳