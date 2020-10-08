【東張西望直擊】離譜外傭天橋公園開熟食檔　食物隨地擺放草叢邊明火煮食極危險

▲ 《東張西望》直擊外傭於天橋及公園開熟食檔。

每到周末，在天橋、公園都不難見到一班外傭聚集休息。不過將軍澳區有外傭將街頭聚會變成市集，不但偷賣食物給同鄉，更以Gas爐明火煮食，即場炸雞翼，不但衛生情況乏佳，更隨時釀成火災！

紙皮箱遮掩 天橋擺檔

《東張西望》揭發，通往將軍澳尚德商場的行人天橋有不少外傭聚會、休息，其中有人以紙皮圍封製成紙皮屋。靠近一看，紙皮屋內原來是小廚房，齊備醫料、調味料、gas爐，爐內更在烹調巨型牛丸。雖然已熄火，但有一個保鮮袋非常靠近gas爐，有安全隱憂。

▲ 第一檔熟食檔雖然已經熄火，但膠袋貼近gas爐仍有安全隱憂。（節目截圖）

在同一條天橋的轉角位，有一間更加密封的紙皮屋，就連頂部也以雨傘作掩護。這一檔熟食檔的規模較大，有3個gas爐之外，更有大量醬料及餐具。一名外傭擔當「侍應」，幫忙收錢及送餐。

橋底則有幾個不同顏色的帳篷，分別為食材房、廚房、甜品房及清潔房。外傭分工合作，駐守於不同帳篷。其中一位外傭更帶坐輪椅的婆婆到帳篷，自己就忙著製作糖水，任由婆婆呆坐。當主持上前訪問，外傭稱自己只是行街，但婆婆就指每個星期都會去到天橋底的熟食檔。

▲ 外傭正在準備糖水。（節目截圖）

佔領小巷明火煮食

最誇張要數坑口文曲里公園。停泊單車的地方被十多個外傭霸佔煮家鄉菜，更有人負責睇水，警覺性極高。小巷兩邊放滿特色醬料及廚具，更有多個Gas爐同時煮食，甚至有炸至金黃色的雞翼。

▲ 將Gas放在地上炸雞翼。（節目截圖）

煮好的食物均沒有蓋上蓋子，隨處亂放，不但吸引蒼蠅，更有雀鳥搵食。行李箱內全部是煮食用具，霸佔地方，令居民難以停泊單車。有菲傭指，這些食物全部售賣給印傭，與菲傭無關，更指她們「100%是在售賣食物」。

▲ 食物隨處擺放，亦沒有蓋上，不太衛生。

由於單車徑位置並不屬於康文署公園管轄位置，職員看到她們煮食，也只能作勸喻。食環署就指，本年度1月至9月中，在將軍澳及坑口接獲無牌小販的投訴共6宗，及5宗向無牌小販作出檢控與檢取小販棄置的物品。

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責任編輯︰羅嘉欣