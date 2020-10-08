【待嫁新娘】何雁詩公開新一輯婚照 鄭俊弘盼愛犬做花仔花女 娛樂 12:45 2020/10/08 分享： 熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮 ▲ 何雁詩鄭俊弘公開全新婚紗照。（取自IG ) 何雁詩下月7日跟鄭俊弘結婚，昨晚Stephanie在社交平台展示新一輯婚紗照，跟婚夫鄭俊弘一對愛犬拍全家福，穿上白色婚紗的何雁詩，笑容甜蜜，興奮待嫁。 何雁詩指今輯今輯婚紗照跟年初發布的一輯風格不同，之前較歐美風，今次傾向韓風。 ▲ 二人下月結婚，早前過大禮。 她稍後會發放其餘婚紗相，有穿便服以及跟狗狗的合照。 ▲ 新婚照走韓風路綫。 下月結婚，她跟Fred仍未決定當日婚禮如何進行，包括是否可帶狗出席，因希望毛孩可做花仔花女。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【過大禮】陳瀅+賴慰玲+蔡思貝搶嫁女餅 何雁詩下月嫁鄭俊弘：婚期愈近心情愈緊張 10:24 2020/10/05 【過大禮】陳瀅+賴慰玲+蔡思貝搶嫁女餅 何雁詩下月嫁鄭俊弘：婚期愈近心情愈緊張 【婚前派對】傳何雁詩劉佩玥姊妹情不再 昔日同居閨密缺席好友過大禮重要日子 12:10 2020/10/07 【婚前派對】傳何雁詩劉佩玥姊妹情不再 昔日同居閨密缺席好友過大禮重要日子 【修成正果】跟鄭俊弘歷盡風雨堅信可共度餘生 準新娘何雁詩：有他已經足夠【有片】 09:55 2020/04/17 【修成正果】跟鄭俊弘歷盡風雨堅信可共度餘生 準新娘何雁詩：有他已經足夠【有片】 何雁詩 鄭俊弘 結婚 狗