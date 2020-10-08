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【待嫁新娘】何雁詩公開新一輯婚照　鄭俊弘盼愛犬做花仔花女

娛樂 12:45 2020/10/08

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

何雁詩鄭俊弘公開全新婚紗照。（取自IG )

何雁詩下月7日跟鄭俊弘結婚，昨晚Stephanie在社交平台展示新一輯婚紗照，跟婚夫鄭俊弘一對愛犬拍全家福，穿上白色婚紗的何雁詩，笑容甜蜜，興奮待嫁。

何雁詩指今輯今輯婚紗照跟年初發布的一輯風格不同，之前較歐美風，今次傾向韓風。

二人下月結婚，早前過大禮。

她稍後會發放其餘婚紗相，有穿便服以及跟狗狗的合照。

新婚照走韓風路綫。

下月結婚，她跟Fred仍未決定當日婚禮如何進行，包括是否可帶狗出席，因希望毛孩可做花仔花女。 

撰文 : TOPick柴犬出動

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