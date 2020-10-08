【長腿少女】美國17歲少女擁全球第一長腿　腿長1米35冀成「最長腿名模」【多圖】

▲ 美國17歲少女腿長1米35，破健力士世界紀錄。

美國一名17歲少女因為擁有超級長腿，打破健力士世界紀錄，成為「世界第一長腿」。據了解，少女Maci Currin腿長1米35，身高2米08，佔身高的60%。她表示希望將來成為最長腿的專業模特兒。

▲ Maci Currin腿長1米35，身高2米08。

據健力士世界紀錄資料，17歲的Maci Currin身高達208cm，左腿長135.267cm，右腿長134.3cm。Maci全家的身高都相對較高，但家人與她的身高仍差一大截。爸爸身高195cm，媽媽身高超過170cm，弟弟身高190cm。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Maci指自己不是瞬間抽高，而是很穩定地每年長高10至12cm。媽媽表示，Maci自2歲時就已經與幼稚園兒童一樣高，所以當時飽受很多人的批評和指點。9歲時，Maci的身高已達170cm。至於現時是否已停止生長，仍然未知。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

擁有超級長腿自然會為生活帶來不便，例如難找到合適的衣服，需要訂製。Maci指自己於2年前因為找不到適合自己的長褲，有人問她是否需要訂製時，她才第一次意識到自己的腿長於常人。另外有時上車、入門口會撞到頭。不過大長腿也有好處，尤其是打排球時。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Maci鼓勵其他高個子女生應該接納自己的身高，「高度是一份禮物，我們不應因為長得高而感到羞恥。」

未來她希望在英國讀大學並成為最長腿的專業模特兒。

責任編輯：羅嘉欣