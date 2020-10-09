【熟女強人】傅穎曾陷負評旋渦歷低潮　Theresa放下執念破繭成蝶

▲ 傅穎北上發展7年，視野擴闊令她放下執著。

千禧年代的香港樂壇百花齊放，出身青春女子組合Cookies的傅穎 （Theresa），經歷Cookies由9變4後再單飛發展，曾經在大眾心中烙下金髮大眼的女神形象，受過少男少女的擁護熱捧，也捲入負面新聞旋渦。

當年面對旁觀者的反對批評與嘲弄攻擊，早已滿心傷痕的她決意離開，期盼北上重新發展。

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▲ 傅穎（Theresa）自2013年起工作重心轉移至內地。（陳家瑩 攝）

負評下的千瘡百孔

早年，傅穎被發掘做模特兒，後入行成為歌手演員。她的出道趕上樂壇組合蓬勃發展的浪潮，廣東歌紅遍本地。然而由Cookies走到個人，偶像女星的發展路向卻難免招惹是非。

曾陷於女星不和、唱歌走音、整容變臉等負面新聞，傅穎憶述試過情緒低落得數月都不出家門：「我很倔強，所以當時看到新聞會很生氣，不明白為何與事實不符的事都要寫。但其實我用了一個錯的處理方式，覺得世界與我敵對才令自己轉入死胡同。」

只是性格使然，受原生家庭影響，她形容自己為總是披上盔甲的強人：「我全家都是女強人，媽媽一手湊大我們三姊弟，家姐也是工作至上的強者。所以從小到大我就知道要堅強，即使難過亦要裝作若無其事，其實內心卻在淌血。」

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歸零的勇氣 北京的冷與夜

2013年，傅穎毅然放下香港事業遠走歸零再發展，以為黑暗終於走到盡頭，卻沒想到異鄉人的生活，才是人生中最漫長的夜。

初到北京的半年，傅穎沒有工作，時間都花費在等待。北京的面積較香港大15倍，陌生的城市與不諳的語言，即使簡單如走過街角那段路，她也會感到惘然若失。「當時網上應用未普及，出行及購物都不方便，覺得做所有事都很難，令我變得自閉，亦常常會想『北京咁大嘅地方，唔通真係容納唔到我？』」

▲ 傅穎2013年起北上發展，但有半年時間都沒有工作。（陳家瑩 攝）

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下決心北上時，傅穎只帶了5萬元人民幣外闖。經濟拮据令她從一個香水都要以櫃收藏的人，變成不敢胡亂花錢置裝，每天只喝水與吃即食麵，這樣的生活維持了半年。

有次，傅穎遇上同在北京工作的朋友意外進院，當看見他的傷勢嚴重而自己無能為力時，眼淚終於忍不住決堤：「那刻忽然覺得可能我真的不適合留在娛樂圈，不知道這半年的等待是為了甚麼，所以2014年與公司解約回港，打算退出不再做這行。」

▲ 傅穎在北京的第一套劇是《午夜蝴蝶》。（微博圖片）

回香港後，傅穎開始健身、吃素、看書與考車牌，隨心做了許多喜歡的事。那一年，她30歲。

她想起一個愚昧的念頭：「女生在29歲到30歲時會想有轉折，但我當時有一個好蠢的想法，就是不如嫁了算吧，但嫁給誰？不知道，因為當時沒有男朋友。」

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命中注定的強者

不過，計劃依然趕不上變化，真正迎接她30歲關口的是一通北京的電話：「我收到一個導演的電話，他說有個角色很適合我，想我回去試戲，就這樣我又回到了北京，再開始演員的生活。」

為以原聲拍攝劇集《午夜蝴蝶》，傅穎特意學習普通話，每天工作逾18小時，最高紀錄一天拍攝廿多場戲，雖苦而無怨言。她謂：「通告緊湊但我拍得快樂，一是靠試鏡拿回來的角色，二是我不怕辛苦，我可以每天都較助理早醒來，工作充實是我追求的生活，因為我真的有在做喜歡的事。」

北漂7年，傅穎演出不多，每年約有兩部作品，但她卻依然滿足：「我沒有公司，好多時只可以去試一些漏網之魚的電影角色，但爭一席位的人卻多不勝數，被選中的機會微乎其微，所以得來不易令我更懂珍惜。」

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逆境磨練的溫柔

走出香港的日子艱難，但世界與內心卻因此寬廣。她回望這些年的得著：「以前很少講『生活』，可能香港真的很侷促，令想法都變得狹窄，但當我在北京見多了人，經歷多了事，便發現世界很大，為什麼我要再花時間執著於污點上？不要再浪費時間啊！所以我不再介意負面新聞，生活變得簡單，能夠睡在舒適的床，吃想吃的食物，已經沒有不快樂的理由。」

今年，傅穎暌違9年接拍ViuTV港劇《熟女強人》，飾演型格女角關始立，與栢天男及吳千語有挑戰性的吻戲。放開自我後回港拍劇，遇上全新有活力的製作班底，她笑指拍戲不像工作，每天都活得精彩而快樂。

▲ 經過逆境，傅穎學懂溫柔。（陳家瑩 攝）

在17歲到36歲，成為熟女強人的進程裏，傅穎除盔甲以外，也慢慢擁有了溫柔的力量：「如果我沒有跳出去就不會有今天的我，我依舊會鑽牛角尖。逞強很辛苦的，不能讓人看到軟弱與殘破不堪，這都是我以往給自己的刻板印象。但人是愈逞強內心愈脆弱，後來發現真正的堅強其實是內心強大，外在柔軟，而這一切都要有經歷才會懂。」

昔日的傅穎愛把自身束縛在堅強的外殼，與他人的眼光下，而這些年的北漂經歷，令她學會掙脫種種不必要的執念，享受自給自足的快樂。正恰如蝴蝶蛻變，破繭而出，繼續在廣闊的天地間，自由飛翔。

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髮型：Zap Tang @ Essensuals. Hk

場地：The Little Things Party Room

記者：陳家瑩