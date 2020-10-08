【洗腦神曲】強逼囚犯面壁罰企連聽2小時《Baby Shark》　美國獄警遭起訴「虐待囚犯」

▲ 強逼囚犯面壁罰企連聽2小時《Baby Shark》，美國獄警遭起訴「虐待囚犯」。

兒歌《Baby Shark》自2016年推出以來，就因洗腦旋律紅遍全球，成為小朋友最愛的歌曲之一。不過，美國有監獄人員因強逼囚犯聆聽該歌曲達2小時，遭起訴「虐待囚犯」。

綜合外媒報道，美國俄克拉何馬州有2名21歲的獄警和他們的上司於周一（5日）被起訴。據當局調查發現，2名獄警在去年11至12月期間，至少5次把4名囚犯帶到一個用作會見律師的房間，將囚犯銬上手釦並要求他們面壁罰企，然後用電腦播放《Baby Shark》長達2小時。

當地檢察官表示，他們的以殘酷和不人道的方式對待囚犯，重複播放歌曲亦為囚犯帶來不必要的情感壓力。而法庭文件顯示，當中2名囚犯曾在凌晨2、3時被帶到房間聽《Baby Shark》受罰。

檢察官又指2名涉案獄警是很多囚犯的投訴對象，而他們的上司任由下屬任意懲罰囚犯，未有適當地監督下屬，3人被控虐待囚犯、對囚犯施體罰等罪名。不過，2名獄警在內部調查期間已請辭，他們的上司亦已經退休。

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責任編輯：羅嘉欣