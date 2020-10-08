公開大學頒授榮譽博士學位　盧煜明盛智文上榜

▲ 盧煜明被譽為「無創產前診斷之父」。（資料圖片）

香港公開大學昨（7日）舉行榮譽博士學位頒授典禮，3人獲頒授榮譽博士學位，包括醫學科學家盧煜明、資深會計師楊紹信，以及海洋公園前主席盛智文，表揚他們卓越成就。

公大校長黃玉山讚揚3人對社會的偉大貢獻，過去多月來的疫情提醒人類，要面對不斷出現和未知的挑戰，不單要在知識上尋求突破，也需要能夠帶領大家勇往直前的領袖。

盧煜明教授是世界知名的醫學科學家，被稱為「無創產前診斷之父」。他憑藉先進分子化學診斷技術、無創產前診斷、癌症生物標記等方面的研究而享譽全球。去年，他再度獲得權威科學期刊《自然生物科技》評為「全球二十位頂尖轉化研究科學家」之一，連續第三年獲得這項殊榮。盧教授身兼香港中文大學李嘉誠健康科學研究所所長、李嘉誠醫學講座教授、化學病理學系教授，以及香港中文大學醫學院的副院長(研究)等職務。

楊紹信博士是一名資深會計師，亦是香港公開大學前校董會副主席。他一向積極參與社區建設，包括服務公益金和香港賽馬會等；更為公大發展貢獻良多，包括籌募捐款及統籌「香港公開大學賽馬會健康護理學院」新校園項目的發展工作。楊博士在二零一五年榮休之前，曾擔任普華永道會計師事務所亞太區主席，以及普華永道中國、香港羅兵咸永道、普華永道新加坡及台灣資誠聯合會計師事務所的執行主席等職務。

盛智文博士是蘭桂坊集團主席，以及海洋公園前董事局主席，是一名傑出的企業領袖。憑著其領袖魅力和敏銳的營商觸覺，他成功打造蘭桂坊及海洋公園成為出色的品牌。他居港40多年，不但熱心公益、回饋社區，更為本地娛樂、酒店、旅遊業的發展貢獻殊深。

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責任編輯：吳卓峰