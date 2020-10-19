  • 25°C
香港時間 : 20201019日 (一) 19:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗癌勇士】單親媽媽單車抗癌踩出安多芬　挑戰環台遊為視障者護航共享快樂

健康 17:31 2020/10/19

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 烹飪教煮

患乳癌的單親媽媽Suki表示，樂觀亦是有效治療的方法，不要讓生活白過。

癌症愈見普遍，不幸患上癌症，應該如何自處？Suki Lai在5年前患上乳癌1期，她選擇積極面對逆境，除了發掘新嗜好及新挑戰，更將正能量灌輸給其他人，以生命影響生命，不讓病症主宰自己的生活。

2015年一個晚上，Suki睡覺時打側身，偶然間摸到左邊乳房有硬塊，自此扭轉了她的人生。經過醫生檢查診斷後，證實患上乳癌1期，令她頓時感到晴天霹靂：

幸好發現乳癌時間尚早，仍屬於輕微階段，雖然沒有太大不適，也不致影響生活，不過仍然覺得很驚訝。我因病暫停陪月及保母的工作，自己婚姻失敗，身邊沒有伴，兒子才20歲而仍未出身工作，當時家庭完全零收入，遂感到徬徨無助。

Suki（左二）因單車結緣，認識了一班志同道合的好友。（相片由受訪者提供）

踩單車健體抗癌

幸好得到政府資助藥費，Suki與兒子住公屋，生活開支不算大。她很快已排期接受切除手術，做完手術後身體明顯虛弱，更出現嘔吐不適等後遺症。之後她更要進行多達21次電療，完成後確認有助抑遏癌細胞生長，病情才叫做受到控制。不過直到現在仍然需要定期覆診服藥，不算完全康復，Suki間中都會感到不舒服，容易疲累，體力跟患病前始終有分別。

在患病期間支撑着她的，除了一班在醫院認識的患癌同路人外，還有單車。治療後，Suki決心做多點運動保持健康，閒時以跑步、踩單車及跳舞鍛練身體。

初時踏單車都是代步為主，在家附近簡單踩踩。後來經朋友介紹一班患癌及視障人士組成的單車團隊『不倒騎士』，當中很多都是抗癌者，互相扶持加油，因此愈踩愈起勁，自己心情亦由低落變得樂觀起來。

Suki本身當上門陪月及保姆，患病後唯有減少工作養好身子。（相片由受訪者提供）

她與兒子相依為命，抗癌路上獲他全力支持。（相片由受訪者提供）

挑戰單車環台當義工

去年，Suki更勇敢地單人匹馬獨闖台灣，第一次參加7天環台單車團。因為有單車朋友推介，她很想挑戰自己，即使深知體力未必能夠應付，也決定頂硬上，甚至踩上公認為難度極高的武嶺。台灣團友最初也不知道她的身體狀況，過程雖辛苦，但完成後的成功感及滿足感，令她很想再去挑戰。

在「不倒騎士」活動中，Suki更接觸到「協力共融」單車義工隊，她亦選擇參與了他們的活動，一起協助失明或傷殘人士享受單車樂趣。

主要是透過二人單車，幫忙護航及控制方向。完全失明人士也很叻，他們知道自己的弱點，因此很用心機去踩。我們甚至計劃帶領海外單車團，讓他們可以踩出香港。

去年參加環台單車團，由台灣踩到台南再折返。（相片由受訪者提供）

在單車義工隊中，協助視障及殘疾人士一起踩單車。（相片由受訪者提供）

保持樂觀積極心態

現時Suki仍然相當享受單車樂，一放假就會約朋友踩單車，亦重拾小朋友保母工作。醫生曾勸告她不要太過操勞，她於是減低工作量，閒時亦為慈善團體如願望成真基金做義工，幫助其他有需要的人。兒子亦開始返工，生活及經濟狀態重返正常軌道。

Suki勉勵抗癌人士：

如發現患病要及早治療，不需驚惶失措。凡事要看開一點，保持正面心態面對疾病及治療。而且保持積極開朗，開心一日得一日，樂觀亦是有效治療的方法，不要讓生活白過。

記者：張頌婷

相關文章

【抗癌鬥士】工作狂患腸癌受「黑豹」精神感召　醒悟病人也有權追夢逆轉人生
今日 16:56
【抗癌鬥士】工作狂患腸癌受「黑豹」精神感召　醒悟病人也有權追夢逆轉人生
【抗癌勇士】90後少女右膝持續刺痛誤當運動創傷　確診骨癌從崩潰到參透：早歷病痛儲歷練助人
17:11 2020/09/09
【抗癌勇士】90後少女右膝持續刺痛誤當運動創傷　確診骨癌從崩潰到參透：早歷病痛儲歷練助人
【勇抗癌魔】11歲女孩頸部現腫塊確診癌症　百日抗癌記錄從崩潰到積極應對
16:54 2020/09/14
【勇抗癌魔】11歲女孩頸部現腫塊確診癌症　百日抗癌記錄從崩潰到積極應對
癌症 治療 運動 乳癌 電療 單車 單車 義工

最高瀏覽

【相依為命】八両金25歲兒子葉小霆近照曝光　單親爸爸無懼破產失婚東山再起
17:46 2020/10/18
【相依為命】八両金25歲兒子葉小霆近照曝光　單親爸爸無懼破產失婚東山再起
麥當勞推「新餐肉」宣傳15mm被網民質疑　麥當勞官方回應事件
15:49 2020/10/18
麥當勞推「新餐肉」宣傳15mm被網民質疑　麥當勞官方回應事件
【生命鬥士】患癌剝11隻牙口僅能張開1厘米　28歲女子容貌大變兼失婚
12:11 2020/10/14
【生命鬥士】患癌剝11隻牙口僅能張開1厘米　28歲女子容貌大變兼失婚