【抗癌勇士】單親媽媽單車抗癌踩出安多芬　由低落變得樂觀成不倒騎士

▲ 患乳癌的單親媽媽Suki表示，樂觀亦是有效治療的方法，不要讓生活白過。

癌症愈見普遍，不幸患上癌症，應該如何自處？Suki Lai在5年前患上乳癌1期，她選擇積極面對逆境，除了發掘新嗜好及新挑戰，更將正能量灌輸給其他人，以生命影響生命，不讓病症主宰自己的生活。

2015年一個晚上，Suki睡覺時打側身，偶然間摸到左邊乳房有硬塊，自此扭轉了她的人生。經過醫生檢查診斷後，證實患上乳癌1期，令她頓時感到晴天霹靂：

幸好發現乳癌時間尚早，仍屬於輕微階段，雖然沒有太大不適，也不致影響生活，不過仍然覺得很驚訝。我因病暫停陪月及保母的工作，自己婚姻失敗，身邊沒有伴，兒子才20歲而仍未出身工作，當時家庭完全零收入，遂感到徬徨無助。

▲ Suki本身當上門陪月及保姆，患病後唯有減少工作養好身子。（相片由受訪者提供）

踩單車健體抗癌

幸好得到政府資助藥費，Suki與兒子住公屋，生活開支不算大。她很快已排期接受切除手術，做完手術後身體明顯虛弱，更出現嘔吐不適等後遺症。之後她更要進行多達21次電療，完成後確認有助抑遏癌細胞生長，病情才叫做受到控制。不過直到現在仍然需要定期覆診服藥，不算完全康復，Suki間中都會感到不舒服，容易疲累，體力跟患病前始終有分別。

在患病期間支撑着她的，除了一班在醫院認識的患癌同路人外，還有單車。治療後，Suki決心做多點運動保持健康，閒時以跑步、踩單車及跳舞鍛練身體。

初時踏單車都是代步為主，在家附近簡單踩踩。後來經朋友介紹一班患癌及視障人士組成的單車團隊『不倒騎士』，當中很多都是抗癌者，互相扶持加油，因此愈踩愈起勁，自己心情亦由低落變得樂觀起來。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

挑戰單車環台當義工

去年，Suki更勇敢地單人匹馬獨闖台灣，第一次參加7天環台單車團。因為有單車朋友推介，她很想挑戰自己，即使深知體力未必能夠應付，也決定頂硬上，甚至踩上公認為難度極高的武嶺。台灣團友最初也不知道她的身體狀況，過程雖辛苦，但完成後的成功感及滿足感，令她很想再去挑戰。

在「不倒騎士」活動中，Suki更接觸到「協力共融」單車義工隊，她亦選擇參與了他們的活動，一起協助失明或傷殘人士享受單車樂趣。

主要是透過二人單車，幫忙護航及控制方向。完全失明人士也很叻，他們知道自己的弱點，因此很用心機去踩。我們甚至計劃帶領海外單車團，讓他們可以踩出香港。

▲ Suki熱愛單車，不時踩著單車遊香港。（相片由受訪者提供）

保持樂觀積極心態

現時Suki仍然相當享受單車樂，一放假就會約朋友踩單車，亦重拾小朋友保母工作。醫生曾勸告她不要太過操勞，她於是減低工作量，閒時亦為慈善團體如願望成真基金做義工，幫助其他有需要的人。兒子亦開始返工，生活及經濟狀態重返正常軌道。

Suki勉勵抗癌人士：

如發現患病要及早治療，不需驚惶失措。凡事要看開一點，保持正面心態面對疾病及治療。而且保持積極開朗，開心一日得一日，樂觀亦是有效治療的方法，不要讓生活白過。

記者：張頌婷