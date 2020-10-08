【皮膚乾燥】轉季皮膚乾燥痕癢 中醫推介食物茶療養血潤膚【附做法】
保健美顏 15:43 2020/10/08
轉季入秋後，皮膚變得乾燥痕癢，忍不住搔癢，可有方法紓緩？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook推介食物及茶療，養血潤膚，紓緩不適症狀。
血虛氣弱易皮膚痕癢乾燥
梁醫師指，若皮膚痕癢、皮膚乾燥粗糙有如魚鱗狀，觸摸時有棘手的感覺，屬於中醫理論中「肌膚甲錯」的症狀，多見於血虛氣弱人士身上，例如血虛體質。
伴隨的症狀包括：面色偏白、口乾、心悸、容易頭暈、脫髮、指甲容易折斷、手足麻痹、大便偏硬等。血虛人士因為氣血不足，體內血液未能濡養肌膚，引致皮膚乾燥、瘙癢。
紓緩方法
梁醫師表示，若想改善症狀，則需要養血潤膚、滋陰生津，因為改善血液循環，就得以紓緩痕癢。她建議以下方法，以紓緩痕癢症狀：
- 適量食用紅棗、當歸、生地、熟地、北茋、黨參、黑豆、紅豆等食材。
- 避免發物及喝酒
- 洗澡時水溫不宜太高
- 洗澡後記得抹乾身上水分後，塗抹一層潤膚乳。
推介茶療：沙參玉竹防風茶
功效：滋陰養血、清心安神，紓緩血虛症狀。
材料：沙參12克、玉竹12克、防風9克
做法：
- 材料洗淨。
- 將材料放入鍋中，注入800毫升水，武火煮至水滾後轉文火煮20分鐘。
- 倒入保溫瓶，反覆沖泡飲用，待水溫變暖後可加適量蜂蜜調味。
- 此茶可沖泡3至4次至味淡，建議一星期飲用2-3次，連續兩星期為一個療程。
- 備註：女士月經期間及孕婦不宜飲用。
內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載
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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。
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責任編輯：黃泳欣