【皮膚乾燥】轉季皮膚乾燥痕癢　中醫推介食物茶療養血潤膚【附做法】

▲ 轉季後，皮膚變得乾燥痕癢，中醫推介茶療養血潤膚。

轉季入秋後，皮膚變得乾燥痕癢，忍不住搔癢，可有方法紓緩？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook推介食物及茶療，養血潤膚，紓緩不適症狀。

血虛氣弱易皮膚痕癢乾燥

梁醫師指，若皮膚痕癢、皮膚乾燥粗糙有如魚鱗狀，觸摸時有棘手的感覺，屬於中醫理論中「肌膚甲錯」的症狀，多見於血虛氣弱人士身上，例如血虛體質。

伴隨的症狀包括：面色偏白、口乾、心悸、容易頭暈、脫髮、指甲容易折斷、手足麻痹、大便偏硬等。血虛人士因為氣血不足，體內血液未能濡養肌膚，引致皮膚乾燥、瘙癢。

紓緩方法

梁醫師表示，若想改善症狀，則需要養血潤膚、滋陰生津，因為改善血液循環，就得以紓緩痕癢。她建議以下方法，以紓緩痕癢症狀：

適量食用紅棗、當歸、生地、熟地、北茋、黨參、黑豆、紅豆等食材。

避免發物及喝酒

洗澡時水溫不宜太高

洗澡後記得抹乾身上水分後，塗抹一層潤膚乳。

推介茶療：沙參玉竹防風茶

功效：滋陰養血、清心安神，紓緩血虛症狀。

材料：沙參12克、玉竹12克、防風9克

做法：

材料洗淨。

將材料放入鍋中，注入800毫升水，武火煮至水滾後轉文火煮20分鐘。

倒入保溫瓶，反覆沖泡飲用，待水溫變暖後可加適量蜂蜜調味。

此茶可沖泡3至4次至味淡，建議一星期飲用2-3次，連續兩星期為一個療程。

備註：女士月經期間及孕婦不宜飲用。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣