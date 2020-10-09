【糖尿病】一半糖尿病患者因病徵不明未被診斷　港大醫學院推「糖心易測」App助篩查隱形病人

▲ 港大醫學院推出「糖心易測」流動應用程式。（梁偉榮攝）

糖尿病為本港第10位最常見致命疾病，2015年共492人因而離世。有專家指出，全球有約4.15億人為糖尿病患者，其中5成患者因病徵不明而未被診斷。港大醫學院根據一項20年的研究訂出簡易糖尿病評分（NDS），並推出「糖心易測」應用程式作篩查隱形糖尿病人。

▲ 李智豪醫生。（梁偉榮攝）

根據衞生署資料顯示，2015年共有492人因糖尿病離世，為本港最常見的致命疾病中居第10位。港大醫學院內科學系臨床助理教授李智豪指出全球有約4.15億人為糖尿病患者，即每11人就有1人患有糖尿病，當中5成患者因病徵不明而未被診斷；同系名譽臨床副教授胡裕初則指出，年齡、體重及高血壓為患糖尿病主要的風險因素。

研究團隊於1995年起展開香港心血管疾病風險因素普查（CRISPS），為約2000名參加者進行一個20年隨訪，以其年齡、體重和血壓等病史訂定NDS，如評分達28分或以上（50分為滿分），即屬高風險組別。結果發現，高風險組別中每5人就有1人確診糖尿病；當時高風險但未有患病的人士，在20年後的發病率為33.7%，為低風險人士的3倍。

▲ 胡裕初醫生。（梁偉榮攝）

醫學院利用NDS評分作基礎，推出「糖心易測」應用程式，以助篩查隱形糖尿病人。用家只需在手機或平版電腦上輸入同樣的簡單資料後，即可計算患糖尿病的風險，平台亦會按照用家的分數提出有關健康資源及建議。胡裕初又建議超重、高血壓、有糖尿病家族史等高風險人士，要最少一年一次利用程式作自我評估，提醒評分屬高風險組別的人士應進行驗血檢查有否患糖尿：

如果NDS評分在28至30分，可以每3年檢驗一次；31至37分則需每2年一次；超過38分則應每年進行驗血檢查

▲ 港大醫學院推出「糖心易測」流動應用程式。（梁偉榮攝）

為了解港人在患心血管疾病的風險，醫學院去年底亦展開新一項心血管疾病風險因素普查（N-CRISPS），計劃在4年間合共招募約4,000名參加者，為其提供免費身體檢查，以檢測有否出現高血糖、高血壓及高膽固醇、貧血或肝腎功能異常的情況，有興趣的市民可到N-CRISPS的網頁登記參加及了解詳情。

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記者：郭詩詩