【惡爸教仔】嚴父上身常責罰大仔終日爆喊　洪天明被網民斥偏心細仔教導太惡

▲ 在《想想辦法吧！爸爸》中，洪天明對大仔TJ教導嚴厲，令大仔經常在節目中爆喊。

內地親子真人騷《想想辦法吧！爸爸》在2018年拍畢，但「限童令」等政策下，令節目至近日才解封於網上播映。有份參與拍攝的洪天明與兩名兒子洪大仁（TJ）和洪竟琋（JT），拍攝時年僅5歲和3歲，可見洪天明教仔非常嚴厲，尤其是對大仔TJ，經常責罵、罰企，令TJ經常在節目中爆喊，網民力勸洪天明應多關心大仔。

▲ 《想想辦法吧！爸爸》在「限童令」政策下，延播2年才解封於網上播映。（微博圖片）

節目安排5位星級媽媽休息嘆世界，爸爸們則要帶著子女去長途跋涉、跨越多區找媽媽，香港代表除了洪天明與兩子，更有罕有一家三口公開亮相的黃貫中、朱茵及女兒黃鶯。

▲ 出發前，兩子對於要離開媽媽未有如其他孩子般爆喊。（微博圖片）

大仔感被忽視 常引爸爸注意

洪天明的港姐亞軍老婆周家蔚與朱茵等媽媽，在機場與子女告別後去嘆世界，洪天明是惟一一位爸爸一拖二，由於細仔JT當時年僅3歲，天明將注意力多放在細仔身上，令大仔TJ有感被忽視，不斷博取爸爸的注意力，可惜不太成功，反而爸爸會嚴格規管他的言行。

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其中一集天明見TJ只顧玩耍不專心食飯，即嚴肅訓示，令TJ隨即爆喊。天明喝斥︰

你唔食今晚冇嘢食，到時你就餓喇！唔食呀嘛？唔食唔好食！

誤會大仔丟下弟弟訓斥

另一任務是兩名兒子要在商場幫爸爸買日用品，爸爸吩咐TJ要好好照顧弟弟，但兩兄弟走入一間日用品店時，弟弟堅持要買Peppa Pig公仔，更放滿一地公仔。

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TJ上前幫弟弟執拾，卻遭店員責備；當TJ欲找爸爸付款時，天明以為大仔丟下弟弟，返回店舖執拾後，訓斥他要留低不准離開，令TJ再一次爆喊，弟弟見哥哥被責罵，也一起痛哭，情況非常混亂。

天明在節目中關顧細仔較多，當兩兄弟爭位時，細仔向哥哥起飛腳，兩人又一齊喊，天明都只會叫兩人不要哭，但不會責備弟弟，網民相信若是哥哥起飛腳，一定會受罰。

▲ 洪金寶一家全家福。（微博圖片）

網民︰對大仔多一點關愛

網民對天明的教仔法都有很多意見，認為天明太偏心細仔，忽略了大仔的感受，並紛紛到天明的微博留言，希望他可以改變教育方式，對大仔多一點關愛，「不要偏心小兒子，明明老大那麼在乎你，卻得不到關注。」

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洪天明回應︰是剪接問題

有人也為天明平反，認為到節目後段見到大仔受傷及哭泣時，天明都有抱著他鼓勵。而天明日前亦在微博上載了兩兄弟手拖手的短片，以證兩兄弟感情要好，一切是剪接問題。

哥哥懂得照顧，弟弟懂得愛護。兩兄弟感情越來越好，我也學會很多。因為剪接問題，很多東西你們是看不清的。不過沒有所謂，我也有需要改善的地方，謝謝大家關心哥哥和弟弟，希望每個小孩都有健康的成長。

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責任編輯︰林綺玲