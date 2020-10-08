【壽星女】岑杏賢覓貼心男友每天獲寵愛　彼此視對方為結婚對象

▲ 岑杏賢欣賞男友夠貼心，似乎快將嫁人。

岑杏賢（Jennifer）將於明天（10月9日）迎來32歲生日。在昨日（10月7日），岑杏賢與陳山聰、黃智賢、楊卓娜等一眾「十月壽星」現身TVB的網上直播節目，一起玩遊戲慶生。

岑杏賢與任職金融業的男友至今拍拖近1年，壽星女Jennifer接受TOPick訪問，問及她與男友有否計劃拉埋天窗，她坦言雙方有共識：「大家也是朝著這方向。」似乎彼此視對方為結婚對象。

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▲ 岑杏賢跟一眾10月生日的藝人慶生。（電視截圖）

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孝順女杏賢想與父母齊慶生

岑杏賢與陳山聰、黃智賢、羅天宇、楊卓娜及馬海倫均在10月生日，眾人昨日亮相TVB直擋節目時，為氣球邊揼氣邊互說祝福說話。

眾人於節目內更回答fans的提問，當中岑杏賢表示近日因疫情多了留在家做瑜珈及冥想，整個人變得更實在。

Jennifer同時接受TOPick訪問，被問及明天生日會如何慶祝時，她表示近日每天也要開工，希望可抽時間跟父母一起食飯慶祝，十分乖女。問及生日願望，Jennifer說：「時間過得真快，很快就踏入32歲，生日願望是希望疫情快些過去，很掛念去旅行的感覺。」

▲ 今年情人節凱杏賢公開認愛。（取自instagram）

覓得貼心男友

岑杏賢在今年情人節貼出收花的照片，承認有位從事金融業的男友。

當被問男方今年會否在生日送驚喜，Jennifer直言男友浪漫又甜蜜，她甜笑道：「男朋友一向都好sweet，不但止生日，平時都好sweet，又待我好好，只要有他在身邊，每一天也是驚喜。」

二人愈愛愈甜蜜，被問及婚期時，岑杏賢即說：「我們都有共識，大家也是朝著這方向，不過這一刻想享受拍拖的甜蜜。」

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岑杏賢男友夠細心

岑杏賢於2016年跟袁偉豪結束3年情後，她於今年2月承認在去年與圈外人Kelvin拍拖。男方今年34歲，任職金融投資，為加拿大籍港人，去年於一位共同朋友的婚禮上認識 ，直言二人相識可說是緣分。

Jennifer大讚男友心地好，又疼錫她，二人相處很舒服。另外她亦對媒體透露過，男友每個月於相識紀念日也送上驚喜，男友會訂餐廳跟她吃晚飯，又會找一些拍拖好去處跟其約會，是一個很浪漫男生。

而岑杏賢亦曾指二人計劃過同居，至於有否打算一起置業，她表示要從長計議。

記者：游艾維