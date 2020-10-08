【新冠肺炎】陳肇始指本地疫情出現反彈　正研究強制檢測的法律框架

▲ 陳肇始指本地疫情出現反彈。（陳國峰攝）

本地新冠疫情反彈，消息指今日（8日）新增約17宗確診個案，大部分屬本地病例。食物及衞生局局長陳肇始今日（8日）表示，近日個案上升及仍然出現源頭不明個案，稍後會公布相關防疫策略措施，對於針對個別群組人士進行強制檢測，政府正研究的法律框架處理。

陳肇始指，當局嚴陣以待疫情反彈，病毒檢測在公共衞生策略上很重要，可找出隱形患者，但明白市民有不同的考慮，因此強制檢測方面當局正研究會如何平衡。 她續指，酒吧、院舍均出現小型群組爆發，但指強制關閉處所只是其中一種手段，在「新常態」下當局認為業界可採取嚴謹的防疫措施，包括加強員工檢測、做好顧客健康申報等；而其他表列處所亦要檢視現行措施是否奏效。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇則指，現時已是秋涼天氣，病毒生存時間較長，呼籲市民馬上進入嚴密戒備狀態，切斷隱性傳播鏈；若等待個案上升才加強防疫措施，下一波的疫情會比第三波嚴重很多，詳情即看：【下一頁】

至於港大醫學院公共衞生學院的實時數據顯示，本地病毒即時有效繁殖率（傳播率）由9月中的約0.5，回升近一倍至今日（8日）起突破1，推斷每個患者可以將病毒傳染給至少1個人，反映本港疫情有爆發的趨勢，詳情即看：【下一頁】

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記者：蘇文軒