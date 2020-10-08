【抽綠卡】美國取消港人抽綠卡資格 澳門或台灣出生居民仍可申請

▲ 美國新年度抽籤移民簽證取消港人「抽綠卡」資格。

美國抽籤移民簽證計劃（Diversity Visa Program），於10月7日（星期三）開始接受申請。隨著美國早前宣佈取消香港特殊待遇，將香港列入中國一部份，港人不再合資格抽綠卡。

新一輪抽籤移民簽證計劃於10月7日至11月10日接受申請，成功中籤又完成面試程序者，最快可於2022年移民美國。

因應香港實施「港區國安法」，美國政府早前宣佈取消香港特殊待遇。今屆公佈的抽籤移民申請指引上，抽籤移民簽證計劃文件中列明不接受香港居民參加，澳門或台灣出生的居民就仍然合資格。

抽籤移民簽證每年設約5萬個名額，讓過去5年移民美國比率較低國家的居民取得美國居留資格。由中國移民至美國的居民過去遠超上限，因此中國居民一直不能參加抽籤。以往美國政府視香港為獨立地區，因此港人當時仍能參加抽籤。

美國投資移民風險增

移民美國主要有3個途徑，包括技術移民、企業投資移民及家屬團聚。較多港人選擇每年名額有1萬個的「EB5」企業投資移民，需投資50萬美元（約390萬港元）的目標就業區項目，有關項目需在2年內維持10個就業機會。

現時愈來愈多人排隊申請，從以往1至2年時間能取綠卡，現在可能要5至8年不等，存在不明朗因素，令投資風險增加。

技術移民方面，因配額不多，全球競爭激烈，而家屬團聚則要等候多時，即使是兄弟姊妹也需等待10年或以上。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：徐穎彤