【卵巢癌】六大卵巢癌隱藏病徵難發覺　有患者跑步減肥不果卻發現患癌致肚積水

▲ 施俊健建議女士應做定期的婦科檢查。

卵巢癌是本港十大女性常見癌症第六位，不少患者因病徵不明顯而難以及時求醫，令治療延遲。有個案曾誤以為自己體型肥胖，多月跑步減肥不果，最後卻發現實是肚積水確診。醫生指若母親帶有BRCA基因變異，將有一半機會能遺傳至下一代，增加患上卵巢癌風險，建議女士應做定期的婦科檢查。

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卵巢癌發病時沒有明顯病徵

臨床腫瘤科專科醫生施俊健指，卵巢癌是本港主要婦科癌症疾病之一，患者主要以中年女士為主，但近年亦有年輕化趨勢，本港患者的平均發病年齡為52歲，但因不少患者因病徵不明顯而難以及時求醫。癌症資訊網婦科關顧組代表羅婉芝說，曾經有一位個案因出現「肚腩」，而每日出外跑步希望可以藉此減肥，但經過幾個月後依然未能成功，後來經診症後才知道其實是肚積水，可見其卵巢癌並沒有明顯帶有痛症的病徵。而其病徵包括，

盆腔或腹部疼痛

腹部不適、肚脹

腰背痛

性交時疼痛

大便困難、小便頻密

持續及日益嚴重的胃痛及消化不良

施俊健建議若以上病徵在病人身上持續多個星期就應該馬上求醫，又建議女士應做定期的婦科檢查。他續指令人關注的是，卵巢本身位於盆腔深處，發病時沒有明顯病徵，而有關的病徵亦與消化系統問題相似，甚至是女性在經期前經後也會有這些痛狀，故難以令人意識到自己患病。當中的高危發病因素如下，

肥胖

家族病史

有自然流產或不孕情況

從未生育

較遲停經

曾羅患乳癌

停經後使用荷爾蒙補充療法超過5年

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BRCA基因變異易引卵巢癌 維持治療助患者病情穩定

▲ 臨床腫瘤科專科醫生施俊健（右）及癌症資訊網婦科關顧組代表羅婉之（左）籲女士關注卵巢癌。（郭家穎攝）

施俊健續提到近年醫學研究指出卵巢癌具有遺傳性，若母親帶有BRCA基因變異，有一半機會能遺傳至下一代，而華人卵巢癌者有BRCA的基因變異比例更可高達23.6%。現年43歲，育有兩位小孩的李小姐自身帶有BRCA的基因變異，她於去年8月因腹脹不適後求醫，確診時已時第三期卵巢癌。接受手術後，於今年3月起進行維持治療（鏢靶治療），施俊健指維持治療的效果理想，對病情亦可有較佳的控制。

而針對卵巢癌晚期的治療，維持治療成了新趨勢，其中口服藥物PARP抑制劑成晚期卵巢癌患者的一線藥物，亦有於公立醫院使用，每28日為一個治療週期，該藥助無惡化存活期的中位數延長四倍，由13.8個月延長至56個月，但價錢則需4至6萬一次。

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記者：郭家穎