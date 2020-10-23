【酒店staycation】維港凱悅尚萃酒店泰國主題住宿優惠　包早晚餐享75分鐘皇牌香薰按摩【內附詳情】

▲ 套餐包括雙人皇牌香薰按摩或泰式傳統按摩體驗75分鐘。 （相片來源：酒店提供）

香港維港凱悅尚萃酒店推出「港遊世界」系列，讓staycation更添旅遊感。繼第一站We Miss Japan住宿優惠後，第二站則輪到另一熱門旅遊勝地泰國。房價為$2,280（週一至四）及$2,480 （週五至日及公眾假期），套餐已包早晚餐及雙人按摩，似飛到泰國旅行般愜意。

▲ 部分標準大床或雙床房對正無敵海景。（相片來源：酒店提供）

We Miss Thailand住宿優惠包括標準大床或雙床房住宿一晚、The Farmhouse咖啡廳雙人自助早餐以及Cruise 空中餐廳及酒吧雙人特別套餐，有泰式生蝦刺身、炸軟殼蟹青木瓜沙律及香辣鮮蝦炒河粉等泰式美食。

▲ 特色二人泰式套餐共有7道泰式經典美食。（相片來源：酒店提供）

最抵是住宿套餐連泰國天然護膚品牌Siam Botanicals Thai Spa提供、原價$1,500的75分鐘雙人皇牌香薰按摩或泰式傳統按摩體驗，體驗將於酒店內的客房進行，更附送Siam Botanicals三支裝香薰滾珠瓶。

We Miss Thailand住宿計劃房價優惠由10月12日至11月30日，可於酒店官方網站預訂或Whatsapp +852 5720 2993了解更多。

記者：張頌婷