【防疫Q嘜】旅發局頒認證可安心到訪及消費　1,800食肆酒店商場及景點響應

▲ 旅發局與香港品質保證局合作，為本港不同行業制訂公共衞生指引，向本地人及旅客展示香港控制疫情的情況，以建立香港健康安全的形象。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，近日有染疫個案曾到訪食肆﹑酒店等，旅發局與香港品質保證局合作，為本港不同行業制訂公共衞生指引，向本地人及旅客展示香港控制疫情的情況，以建立香港健康安全的形象，商戶及業界可免費參與計劃，並承諾遵守指引一年，首階段供6行業申請，涵蓋旅遊﹑餐飲及零售等，料最快11月實施。

旅發局主席彭耀佳指，因應疫情全世界都加強衞生意識，國際間的旅遊業界都在制定防疫指引，在此趨勢下本港不同行業亦正建立各自的防疫標準，是次計劃有助提供平台，讓旅客可以統一識別合乎標準的商戶。

計劃將分兩階段進行，首階段涵蓋6個行業，包括入境旅行社﹑商場﹑酒店﹑景點及「優質旅遊服務」計劃下的餐飲與零售商戶。旅發局指，指引內容參考衞生防護中心和食環署指引，及經過諮詢各個業界，各行業會有不同指引需要遵守，按它們日常運作及工作流程而履定。

以餐飲業為例，有10項指引須遵守，除了佩戴口罩﹑員工及食客戴口罩外﹑餐桌之間分隔1.5米距離及安裝隔板等現行防疫規例外，亦列明食肆每小時要換氣6次或使用可過濾並消毒的設備﹑由不同員工負責擺設及端送食物﹑鼓勵食客用非接觸式付款等。

參與計劃的酒店及零售業亦各須遵守10項指引，例如酒店要備存職員值勤紀錄和酒店住客的名單﹑入住時段，加強清潔消毒公用地方﹑定期更換或清潔通風系統的過濾網等；零售店舖則要為客人量體溫、每日清洗及拭抹客人經常接觸的表面最少2次、鼓勵客人使用非觸式的付款方法等。

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香港品質保證局策略服務發展總監丁國滔稱，業界承諾參與及遵守指引後，局方會突擊派員到商戶認證是否遵守承諾，通過審核後商戶名字會上載至指引計劃的官網上，有關公司及機構亦會獲派已參與計劃的標誌，可在旗下商店當眼位置貼出，方便市民及旅客查閱及了解，並須遵守承諾一年。品質保證局正在培訓約100人負責作定期突擊巡查，若有參與業界違反指引，會先作出勸喻並給予2星期時間糾正，倘不跟從會被除名，有關的標誌亦會被收回。

旅發局副總幹事葉貞德補充，現時有逾1,800間公司或商號表示有興趣參與，包括大型地產商旗下商場、大型餐飲集團、主題公園、四五星酒店等，商戶今日（8日）起可到計劃網站申請，品質保證局會在30日內派員審核，通過後15日內發出認證，料最快11月可發出首張標誌。

葉貞德續稱，已為是次計劃預留1,000萬元以資助商戶申請及作宣傳費用，旅發局資助每個商戶數百元申請費用，商戶可免費申請計劃。至於第二階段則涵蓋跨境巴士、旅行團巴士、會展場地及無參與「優質旅遊服務」計劃的餐飲與零售商戶，初步料3個月後可推出，而整項計劃有效期為期一年，完結後會視乎屆時疫情決定會否繼續。

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記者：徐紹軒、陳曉瑩