  • 28°C
香港時間 : 20201008日 (週四) 15:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2020萬聖節】龍島推限定朱古力及曲奇系列　南瓜女巫造型禮盒超吸睛

休閒 14:59 2020/10/08

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

龍島推出全新萬聖節朱古力和曲奇限定系列，可愛精緻的造型相當吸引，送禮一流。（龍島提供）

唔經唔覺又到萬聖節，又係時候問朋友「Trick or Treat」喇！雖然今年未必可以像以前般出來慶祝，但適逢節日，不妨買個朱古力禮盒送給好友，讓大家留在家中也可感受到萬聖節的氣氛！

龍島推出全新萬聖節朱古力和曲奇限定系列，可愛精緻的造型相當吸引。

今次的限定系列有南瓜巡禮朱古力禮盒，朱古力為手工製作，包括招牌作Prestige 1976、Blanc，而且更有3款萬聖節限定的南瓜形朱古力，如含杏仁蓉的牛奶朱古力、花香雲呢拿軟心白朱古力、有新鮮橙皮粒的牛奶朱古力，大人細路都喜愛。

即睇多款禮盒：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

除此之外，深受歡迎的龍島石板街朱古力亦有新搞作，黑朱古力配上棉花糖和脆香果仁，口感豐富又濃郁。而因萬聖節，石板街朱古力換上全新造型：戴女巫帽的黑貓「黑貓魔法」、精靈的白色小鬼「嘩鬼狂歡」，兩款同樣吸引。

更不得不提的是，龍島聯乘香港陶瓷品牌Loveramics推出兩款獨特的甜品杯：「女巫甜品杯」和「南瓜甜品杯」。

南瓜甜品杯，$68。（龍島提供）

女巫甜品杯，$68。（龍島提供）

前者的面層鋪有細滑的朱古力忌廉，插上女巫帽造型朱古力裝飾，中間有血橙冧酒朱古力慕斯和橙皮碎。後者夾層為南瓜法式燉蛋、伯爵茶慕斯和海綿蛋糕，頂層以柔滑忌廉配以南瓜籽、南瓜造型朱古力點綴，層次豐富。

記者：Panda

相關文章

【藝術下午茶】CURATOR推限定藝術主題下午茶　368元兩位享用可自選圖片打印專屬咖啡【內附地址】
16:14 2020/10/07
【藝術下午茶】CURATOR推限定藝術主題下午茶　368元兩位享用可自選圖片打印專屬咖啡【內附地址】
【酒店下午茶】喜來登聯乘雪花秀推養生蔘饌下午茶　8折優惠每位304元兼送290元護膚禮品
11:45 2020/10/06
【酒店下午茶】喜來登聯乘雪花秀推養生蔘饌下午茶　8折優惠每位304元兼送290元護膚禮品
【酒店下午茶】君悅Tiffin推超值秋季下午茶　外賣優惠372元兩位享用 【內附連結】
11:22 2020/10/06
【酒店下午茶】君悅Tiffin推超值秋季下午茶　外賣優惠372元兩位享用 【內附連結】
朱古力 節慶 甜品 甜品糖水 飲食資訊 消費種類 消費資訊

最高瀏覽

【重男輕女】新抱連生兩女第3胎照超聲波仍是女　奶奶迫墮胎才知是孖仔痛失男孫
13:38 2020/10/07
【重男輕女】新抱連生兩女第3胎照超聲波仍是女　奶奶迫墮胎才知是孖仔痛失男孫
【同甘共苦】疫情下失業開的士幫補家計　妻子「意外」成乘客：夫妻不需隱瞞
18:18 2020/10/07
【同甘共苦】疫情下失業開的士幫補家計　妻子「意外」成乘客：夫妻不需隱瞞
【無知害人】只餵椰子水代奶粉致1歲女兒腦癱　純素食父母免受牢獄之災誕第二胎
13:40 2020/10/07
【無知害人】只餵椰子水代奶粉致1歲女兒腦癱　純素食父母免受牢獄之災誕第二胎