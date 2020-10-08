【2020萬聖節】龍島推限定朱古力及曲奇系列　南瓜女巫造型禮盒超吸睛

▲ 龍島推出全新萬聖節朱古力和曲奇限定系列，可愛精緻的造型相當吸引，送禮一流。（龍島提供）

唔經唔覺又到萬聖節，又係時候問朋友「Trick or Treat」喇！雖然今年未必可以像以前般出來慶祝，但適逢節日，不妨買個朱古力禮盒送給好友，讓大家留在家中也可感受到萬聖節的氣氛！

龍島推出全新萬聖節朱古力和曲奇限定系列，可愛精緻的造型相當吸引。

今次的限定系列有南瓜巡禮朱古力禮盒，朱古力為手工製作，包括招牌作Prestige 1976、Blanc，而且更有3款萬聖節限定的南瓜形朱古力，如含杏仁蓉的牛奶朱古力、花香雲呢拿軟心白朱古力、有新鮮橙皮粒的牛奶朱古力，大人細路都喜愛。

即睇多款禮盒：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

除此之外，深受歡迎的龍島石板街朱古力亦有新搞作，黑朱古力配上棉花糖和脆香果仁，口感豐富又濃郁。而因萬聖節，石板街朱古力換上全新造型：戴女巫帽的黑貓「黑貓魔法」、精靈的白色小鬼「嘩鬼狂歡」，兩款同樣吸引。

更不得不提的是，龍島聯乘香港陶瓷品牌Loveramics推出兩款獨特的甜品杯：「女巫甜品杯」和「南瓜甜品杯」。

▲ 南瓜甜品杯，$68。（龍島提供）

▲ 女巫甜品杯，$68。（龍島提供）

前者的面層鋪有細滑的朱古力忌廉，插上女巫帽造型朱古力裝飾，中間有血橙冧酒朱古力慕斯和橙皮碎。後者夾層為南瓜法式燉蛋、伯爵茶慕斯和海綿蛋糕，頂層以柔滑忌廉配以南瓜籽、南瓜造型朱古力點綴，層次豐富。

記者：Panda