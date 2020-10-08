【防疫認證】黃傑龍稱旅發局認證達標難度不大會參與　酒店地產商盼有助提升旅客信心

▲ 旅發局與香港品質保證局合作，為本港不同行業制訂公共衞生指引，業界可申請認證用以展示，最快11月批出首個認證，業界普遍對措施表示歡迎。（資料圖片）

旅發局與香港品質保證局合作，為本港不同行業制訂公共衞生指引，業界今日（8日）起可申請認證用以展示，最快11月批出首個認證。業界普遍對措施表示歡迎，有飲食集團老闆認為認證可營造良性循環，會參與計劃；酒店集團代表亦認為指引可提醒員工不鬆懈，相信有一定作用。

【防疫認證】旅發局頒認證防疫指引盼旅客安心到訪消費 1,800食肆酒店商場及景點響應

優質旅遊服務協會主席﹑稻苗學會會長黃傑龍表示，自疫情爆發以來，食肆衞生已成食客決定會否光顧的首要條件，味道或服務或屬其次，認為業界共同進一步加強衞生工作，可營造一個良性循環，個人旗下37間食肆都會響應參與，期望業界一同支持，改善食肆防疫運作，幫助抗疫。

他指，餐飲業在計劃下須遵守的10項指引中，有部分屬港府現行的防疫規例，其他如室內每小時換氣6次﹑分開員工負責餐桌擺設及傳菜等屬法例未有定明但專家認為有助控疫的做法，飲食業6大商會已有共識可做到，相信業界操作上難度不大，亦可達標。

▲ 優質旅遊服務協會主席﹑稻苗學會會長黃傑龍表示，業界共同進一步加強衞生工作，可營造一個良性循環，個人旗下37間食肆都會響應參與。（資料圖片）

黃傑龍說，明白近日坊間有批評指食肆未有跟足防疫規例，強調業界「受教」；又透露，業界有與政府商討為食肆提供更多支援，例如透過防疫抗疫基金撥款資助食肆添置可過濾並消毒空氣的設備，例如UV消毒機，冀當局可於本月內公佈安排。

如心酒店集團副總裁鍾慧敏則言，新指引可提醒員工在酒店防疫工作上不鬆懈，亦可提高旅客日後重新訪港入住酒店的信心，相信具有一定作用，集團旗下5間酒店將會參與計劃，料屆時人手安排上要花多些功夫，例如多加提點員工注意﹑向住客解說等。

對於近日有酒店出現逾20人在酒店房內開派對，有專家指應規管酒店房人數上限，鍾慧敏稱，職員在住客登記入住時，會向他們講清楚酒店的措施，並會適時了解會否有多人同一時間聚集在房內，如有問題，會即時作出勸喻。

▲ 如心酒店集團副總裁鍾慧敏認為，新指引可提醒員工在酒店防疫工作上不鬆懈，亦可提高旅客日後重新訪港入住酒店的信心，相信具有一定作用。（資料圖片）

恒隆地產董事（租務及物業管理）蔡碧林表示，在疫情初期已為旗下商場和物業提升防疫措施，空調、抽風系統有按人流多少作定期清潔，亦有派職員和貼告示提醒市民戴口罩和注意社交距離，甚至旗下淘大花園的措施曾獲港大微生物學系講座教授袁國勇讚賞，相信要達到旅發局要求不是難事，亦會與物業租戶、商戶聯絡鼓勵申請認證。

她認為，個別商戶即使做好防疫，亦未必夠大聲音傳達予公眾，計劃可增添已做好防疫的商戶信心繼續措施，亦可團結業界加強防疫，產生協同效應，將「香港已準備好迎接旅客」的信息傳播開去。

▲ 恒隆地產董事（租務及物業管理）蔡碧林表示，在疫情初期已為旗下商場和物業提升防疫措施，甚至旗下淘大花園的措施曾獲港大微生物學系講座教授袁國勇讚賞，相信要達到旅發局要求不是難事。（資料圖片）

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記者：陳曉瑩、徐紹軒