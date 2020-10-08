政府推病毒性肝炎行動計劃減發病死亡率　為乙肝孕婦嬰打針後作血清測試

▲ 政府今（8日）公布2020-2024年香港病毒性肝炎行動計劃，希望於2030年或之前達致世衞所訂立的目標。（陳國峰攝）

政府今（8日）公布2020-2024年香港病毒性肝炎行動計劃，希望於2030年或之前達致世衞所訂立的目標：消除病毒性肝炎對公共衞生的重大威脅，達致乙型及丙型肝炎 90%診斷覆蓋率和80%治療覆蓋率，以及降低90%發病率和65%死亡率。其中包括每年投放1.2億元購買直接抗丙肝病毒藥物；及為染有乙肝孕婦的嬰兒，在接種乙肝疫苗後再做血清測試。

食物及衞生局局長陳肇始表示，現時估算分別有約54萬人感染乙型及2.2萬人患有丙型肝炎病毒，慢性肝炎可引致肝硬化及肝癌。計劃將會從4方面入手，分別是提升認知、加強推測、推廣預防及擴展治療，希望進一步病毒性肝炎的發病及死亡率，並讓患者得到有效診斷及治療。

由於乙型肝炎主要靠母嬰傳播，當局8月起安排較乙肝病毒載量高的孕婦，提供抗病毒藥物，並於2020/21年度增加約500萬元有關藥物撥款，預料每年可為約800名孕婦受惠。 而本身患乙肝的孕婦所生的嬰兒，須接種3劑乙肝疫苗，當局會在2021/22年度起安排為這些嬰兒進行血清測試，以識別出5％至10％未能產生足夠免疫反應的嬰兒，再為他們接種第二次疫苗，預料每年不多於3,000名嬰兒需接受檢驗，達致「無乙肝新一代」的目標。

丙型肝炎治療方面，醫管局將每年投放約1.2億元購買直接抗病毒藥物，以治療丙肝病人，並會擴闊藥物名冊，料每年惠及約1,700名病人。此外，威爾斯親王醫院及瑪麗醫院已設肝炎護士診所作試點，並計劃於今年第4季於8間醫院增設肝炎護士診所，提升腸胃及肝臟科專科門診診所承載力。

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記者：蘇文軒