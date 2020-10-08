涉隱瞞離婚住宿舍15年 男警被控欺詐准保釋候訊

▲ 男警李德明涉隱瞞離婚狀況居住宿舍15年，被控欺詐罪，今於西九龍裁判法院提堂。(經濟日報資料圖片)

50歲男警涉隱瞞離婚狀況，居住位於荃灣綠楊新邨的警隊部門宿舍達15年，被控1項詐騙罪，案件今（8日）於西九龍裁判法院提堂。涉案男警暫時毋須答辯，案件押後至11月19日再訊，待辯方索取文件，男警准保釋候訊，期間不得接觸控方證人，包括其舊同僚等。

被告為李德明（50歲；報稱公務員），被控1項欺詐罪，控罪指他於2005年1月22日至2020年7月13日期間，在香港藉欺騙向警務處隱瞞其婚姻狀況，而誘使警務處於他不符合資格下繼續向他分配位於荃灣綠楊新邨1個單位的部門宿舍，而導致他獲益或香港特區政府蒙受不利。

案件今提堂時，辯方申請押後案件以索取文件，被告暫時毋須答辯。裁判官將案件押後至11月19日再訊，被告准保釋候訊，期間不得接觸控方證人，包括其舊同僚等。

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記者：林欣樂