【尖子攻略】沉迷打機遇上恩師重拾讀書樂趣　中六生獲獎學金赴哈佛進修目標考入牛津

▲ 陳承琮憑着自己在學業及課外活動上的表現，他被學校推薦角逐2019「哈佛圖書獎獎學金」，並成為全港唯二的得獎學生之一。

對於不少未試過出國擴闊眼光的學生而言，能夠有機會出國進修相信是他們的昐望之一，目前正在屯門官立中學就讀中六的陳承琮同學（Sammul）亦是其中一人。

憑着自己在學業及課外活動上的表現，他被學校推薦角逐2019「哈佛圖書獎獎學金」，並成為全港兩個得獎學生之一，將獲全面資助到哈佛大學報讀為期7周的哈佛中學暑期課程。一直盼望自己未來可在研發人工智能方面發展的他笑言，原來在小學時期的他，曾經只是一個愛打機的小胖子。

▲ Sammul不時在校際英語演講比賽獲獎。（受訪者提供）

鑽研國際象棋 意外更專注學業

作為全港僅兩名的2019「哈佛圖書獎獎學金」得主，Sammul從小算不上品學兼優。在圓玄小學就讀初小期間，Sammul更坦言自己只是一個愛打機的小胖子，在學業成績或課外活動方面，也沒太過卓越的表現，因而令學習缺乏信心，對英語更是一竅不通。

但直至就讀小四至小六時，他遇到自己的人生首位恩師Mr Kidd。連續3年擔任Sammul班主任兼英文老師的Mr Kidd，卻從這位愛打機的小胖子中看到潛能。在他的指導下，Sammul開始培養起對學習英語的興趣，加上本身已實行英語教學的校園環境，讓他慢慢可在校園內用英語跟同學閒聊、聯誼，在校園內更有信心應用英語。

Mr Kidd亦鼓勵Sammul發掘其他興趣，讓他因緣際會愛上國際象棋，並成功把曾讓他廢寢忘食的網上遊戲束之高閣，享受在棋盤上與同學競賽並進的滋味。而下棋時所訓練到的專注力，更令Samuel在學習上有大幅進步。Sammul坦言：

要說我人生中第一課生涯規劃，我想大概是由Mr Kidd給我撒下種子的。

▲ Sammul在辯論比賽時總是自信十足。（受訪者提供）

難忘老師籲要放眼世界

升讀屯門官立中學後，Sammul更加外向活躍。不再害怕英語的他，更連續4年加入學校的英語辯論隊，並在全港的校際比賽屢獲獎項。儘管Sammul在中學獲獎無數，不過在中學生涯中最讓他感激的，卻是老師與校長一番苦口婆心的叮囑，讓他不應把自己的未來畫地自限，而是更應該放眼世界。

這番說話對一直從未試過出國的他而言彷如醍醐灌頂，事實上過去總對英語有濃厚興趣的他，其中一個心願就是希望可以透過英語在外國與不同文化的人交流，豐富自己的人生。他亦因此定下了赴英國牛津大學修讀Computer Science的目標，希望自己未來可在人工智能的研發領域上貢獻自己的力量。

對於Computer Sciense的興趣，他表示早在小學學習國際象棋時已經慢慢累積，因為當時他得悉國際象棋世界冠軍得主在與人工智能對弈時竟也敗下陣來。同樣亦曾與電腦對弈時屢陷敗績的他笑言：

既然我們無法打敗它們（人工智能），惟有加入它們的陣型。

隨着對人工智能及其他理科的興趣日漸濃厚，他在中三時更曾代表學校參加國際奧林匹克競賽2018，並榮獲香港區的一等獎，更因此得到在香港科技大學中的中學及大學課程中進修兩年物理的機會，並獲得優異成績。

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溫習時間強調質比量重要

談到讀書心得，Sammul認為溫習的成效有時與時間長短並沒太大關係。他表示現在自己每天只會預留1至2小時溫習，其他時間他在完成功課後會閱讀課外書、做運動，甚至偶爾打打機去放鬆心情。不過，他強調在溫習的時間內則必須心無旁騖，每天只專注溫習其中一個科目的一課，以溫習的質量讓知識慢慢在腦中融會貫通，效果比漫無的地溫習4至5小時還有效。

今年正就讀中六的他，目前正分別預備DSE及英國A-Levels的考試，一步步邁向海外升學的目標。回首自己如何從一個愛打機的小胖子，慢慢蛻變成一名品學兼優的學生，他坦言是因為自己總能夠在小學、中學分別遇到不同對他影響深遠的恩師，包括在圓玄小學透過國際象棋讓他重拾讀書樂趣的Mr Kid、鼓勵他應該放眼世界的屯門官立中學的老師們，還有當他為自己的將來作出每個決定時，總會無條件支持他的父母。對於自己一路走來能夠得到不同人的幫助，他表示自己會繼續努力，不會辜負他們的期望。

人生路上不會繁花處處，但只要目標明確，堅毅自強，將會迎來一片更好的風景。

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記者:吳梓楓