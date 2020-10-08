【筍工來了】英零售商請人免費睇戲　寫3篇影評薪酬達3000元

▲ 最近英國綫上零售商公開招聘電影觀賞員，參與者只要觀賞電影並撰寫影評，就有機會獲得300英磅（約3,000港元）薪酬。

疫情期間，不少人選擇宅在家中煲劇消遣，但原來看電影都可以賺到錢！最近英國綫上零售商公開招聘電影觀賞員，參與者只要觀賞電影並撰寫影評，就有機會獲得300英磅（約3,000港元）薪酬。

據英國綫上零售商Lost Universe在網站中顯示，該公司正招募熱愛流行文化的影視狂迷，參加者可在超級英雄、科幻或奇幻系列電影或電視劇中，選擇其中三部作品進行評分，獲聘者將一次性獲得300英鎊（約3,000港元）以及30英鎊（約300港元）的購物禮券，另外享有Netflix，Disney +，Amazon Prime，NOW TV Entertainment等影音串流平台的一年會員訂閱資格。

據招聘內容顯示，有興趣參加人士，可在Facebook或Instagram上傳扮演電影角色照片，列出個人喜歡的電影或電視劇角色，並在貼文中提及所扮演角色的名字，另外標記@ lostuniverse.club，以及比賽主題標籤#bingewatcherdreamjob。

該公司表示，報名日期會在2020年10月28日晚上12時前截止，獲聘者將於本年11月2日公布。另外會選出5名優秀參加者，將獲得30英鎊（約300港元）購物禮券。

責任編輯：李寶如