【準媽媽】Robynn挺9月巨肚拍MV　新歌紀錄懷孕奇妙心情

▲ robynn新歌紀錄懷孕心情。

預產期漸近的歌手葉晴晴（Robynn）依然心繫創作，準媽媽在這段懷孕期間的種種心情起伏，創作成新歌《Little Love》，也是她給寶寶的「第一封信」, Robynn日前挺著懷胎近9月的巨肚拍新歌MV，「小主角」也理所當然出現MV。

《Little Love》的創作起源自Robynn懷胎約5、6月時，她第一次感受到寶寶踢動時奇妙靈異感覺，就像一個由外太空來的小生命進入到她的身體內，這份奇妙的體驗幻化成了今次MV的靈感來源，並特意邀請藝術家以畫像等方式呈現出這一個虛構世界的感覺。



挺著近9個月巨肚的Robynn拍攝時雖感到疲累，但又非常開心。她說:「這個小生命雖然常令我難以入睡，幸不算甚麼，現在最期待是看到小生命每樣神奇的第一次，例如寶寶第一個笑容、踏出的第一步、他所說的第一個字等等。」

▲ Robynn陀巨肚拍MV。

回顧2020，Robynn不知不覺間推出了4首歌曲，分別是Robynn&Kendy暫別的休團作《紅白》；以新生代音樂人重新出發所推出的首支個人單曲《Lost Forever》；給予在天堂的媽媽的回信《Fifth of May》；直到現在自己成為母親而誕生的《Little Love》，4首歌曲均見證了Robynn人生當中各個重大的轉捩點。

年內的最後一首英語作品《Little Love》，再度憑歌寄意，為即將誕生的寶寶寫下「第一封信」，她希望能夠透過新歌為每一位準媽媽帶來共嗚，給予一同迎接新生命的期盼。