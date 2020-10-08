  • 28°C
香港時間 : 20201008日 (週四) 16:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【準媽媽】Robynn挺9月巨肚拍MV　新歌紀錄懷孕奇妙心情

娛樂 15:00 2020/10/08

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

robynn新歌紀錄懷孕心情。

預產期漸近的歌手葉晴晴（Robynn）依然心繫創作，準媽媽在這段懷孕期間的種種心情起伏，創作成新歌《Little Love》，也是她給寶寶的「第一封信」, Robynn日前挺著懷胎近9月的巨肚拍新歌MV，「小主角」也理所當然出現MV。 

《Little Love》的創作起源自Robynn懷胎約5、6月時，她第一次感受到寶寶踢動時奇妙靈異感覺，就像一個由外太空來的小生命進入到她的身體內，這份奇妙的體驗幻化成了今次MV的靈感來源，並特意邀請藝術家以畫像等方式呈現出這一個虛構世界的感覺。
 
挺著近9個月巨肚的Robynn拍攝時雖感到疲累，但又非常開心。她說:「這個小生命雖然常令我難以入睡，幸不算甚麼，現在最期待是看到小生命每樣神奇的第一次，例如寶寶第一個笑容、踏出的第一步、他所說的第一個字等等。」

Robynn陀巨肚拍MV。

回顧2020，Robynn不知不覺間推出了4首歌曲，分別是Robynn&Kendy暫別的休團作《紅白》；以新生代音樂人重新出發所推出的首支個人單曲《Lost Forever》；給予在天堂的媽媽的回信《Fifth of May》；直到現在自己成為母親而誕生的《Little Love》，4首歌曲均見證了Robynn人生當中各個重大的轉捩點。

年內的最後一首英語作品《Little Love》，再度憑歌寄意，為即將誕生的寶寶寫下「第一封信」，她希望能夠透過新歌為每一位準媽媽帶來共嗚，給予一同迎接新生命的期盼。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【Chill Club】和音歌手鍾達茵被封音樂界綠葉王　失聲死頂繼續演出：能死不能病【有片】
今日 10:40
【Chill Club】和音歌手鍾達茵被封音樂界綠葉王　失聲死頂繼續演出：能死不能病【有片】
【為夢想深呼吸】王菀之微電影講追夢　Ivana重唱成名作《我真的受傷了》
今日 11:48
【為夢想深呼吸】王菀之微電影講追夢　Ivana重唱成名作《我真的受傷了》
【勁爆樂勢力】《劫後餘生》紀錄父女愛的點滴　周柏豪堅強面對逆境發放正能量
今日 12:53
【勁爆樂勢力】《劫後餘生》紀錄父女愛的點滴　周柏豪堅強面對逆境發放正能量
歌手 MV 懷孕

最高瀏覽

【重男輕女】新抱連生兩女第3胎照超聲波仍是女　奶奶迫墮胎才知是孖仔痛失男孫
13:38 2020/10/07
【重男輕女】新抱連生兩女第3胎照超聲波仍是女　奶奶迫墮胎才知是孖仔痛失男孫
【同甘共苦】疫情下失業開的士幫補家計　妻子「意外」成乘客：夫妻不需隱瞞
18:18 2020/10/07
【同甘共苦】疫情下失業開的士幫補家計　妻子「意外」成乘客：夫妻不需隱瞞
【無知害人】只餵椰子水代奶粉致1歲女兒腦癱　純素食父母免受牢獄之災誕第二胎
13:40 2020/10/07
【無知害人】只餵椰子水代奶粉致1歲女兒腦癱　純素食父母免受牢獄之災誕第二胎