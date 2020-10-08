海天堂控前股東誹謗續審 店舖主管指從無清洗發霉龜苓膏做法

▲ 海天堂店鋪主管沈麗華今於高等法院作供。(楊詠渝攝)

海天堂早年被傳媒指疑將發霉龜苓膏清洗後出售，其後入稟控告「爆料人」兼前股東蔡國強誹謗，案件今（8日）於高等法院續審。曾就清洗發霉龜苓膏一事與涉事員工對質，並暗中錄音的海天堂店鋪主管今供稱，由於公司一向沒有清洗發霉龜苓膏的做法，若有變質龜苓膏必然棄掉，因此肯定蔡是有預謀。

海天堂店鋪主管沈麗華今接受辯方盤問時供稱，她是海天堂創辦人吳耀明的親戚，案發時管理約30間海天堂分店。根據原告一方案情，沈於2013年9月有關海天堂員工用水清洗發霉龜苓膏的片段流出後，曾到店與涉事員工林日紅對質，並暗中錄音，沈今於庭上供稱，她最初並沒有打算錄音，只是希望了解事件，其後為怕未能準確向公司轉述，故暗中錄音。

沈於盤問下又供稱，她認為蔡是有預謀，因為海天堂一向做法是會棄掉變質的龜苓膏，員工根本沒有必要清洗發霉龜苓膏。對於林在錄音中表示，她只是被利用，對於遭偷拍一事毫不知情。沈於庭上指她並不相信林的說法，答辯一方追問沈憑什麼不相信，沈回應指他們不會清洗龜苓膏。法官質疑沈如何得知林沒有清洗龜苓膏？林回應指「佢有填壞貨記錄，填咗咪掉咗佢囉，做乜要洗？」。

沈又供稱當時林填寫壞貨記錄後亦有通知她，但她當日並無折返查看。法官質疑「食落肚嘅嘢，你唔覺得好大問題㗎咩？你有無搵出原因？」沈回應指她會通知貨倉同事，檢查同一批貨是否有問題，亦曾向公司反映。

答辯一方又指出在另一段錄音中，明顯欠缺開首，質疑沈當時既然已認為林不是好人，何不在對話前就開始錄音？沈解釋她最初只是希望與林談一談。答辯一方質疑沈根本沒有將完整錄音交出，沈否認說法。

答辯方續指，林於錄音中表明是她自己疏忽貪方便才用水清洗發霉龜苓膏，法官即追問「點解你咁有信心一定唔係佢自己貪方便？」沈回應指她當時沒有追問。

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記者：楊詠渝

