16歲女生被搜出胡椒噴劑及噴漆 被控無牌管有槍械等罪准保釋

▲ 16歲女生被搜出藏有胡椒噴劑等，被控無牌管有槍械等罪，今於西九龍裁判法院提堂。(經濟日報資料圖片)

去年10.31有人於深水埗一帶堵路，16歲女生被搜出胡椒噴劑及噴漆，被控無牌管有槍械及管有物品意圖摧毁財產等罪，與25歲無業男今（8日）於西九龍裁判法院提堂，案件押後至12月再訊，待辯方索取文件等，被告准以2,000元保釋候訊，期間不得離港，並須守宵禁令及禁足深水埗涉案一帶等。

被告為16歲鄧姓女生及25歲無業男蔡沛霖，鄧被控1項無牌管有槍械及1項管有物品意圖摧毁財產罪。控罪指她於2019年10月31日，在深水埗汝州街與黃竹街交界，無牌管有1支胡椒噴劑；以及保管1支噴漆並意圖在無合法辯解下使用，以摧毀他人財產。蔡則被控1項管有攻擊性武器，控罪指他於同日同地管有1支金屬棒。

另案涉及1名15歲男生，被控1項管有物品意圖摧毁財產，控罪指他在同日同地保管1支噴漆，意圖在無合法辯解下使用，以摧毀他人財產。

辯方申請押後案件，以索取文件和給予被告法律意見。首案押後至12月3日再訊，而15歲男生的案件則於少年庭處理，並押後至11月19日再訊。3名被告暫時毋須答辯，並准以2,000元保釋候訊，期間不得離港，定期到警署報到，並須守宵禁令及禁足長沙灣道、楓樹街、基隆街及南昌街內範圍。

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記者：林欣樂