涉隱瞞供應商董事身分　扶康會前護士認欺詐判服務令

▲ 被告今（8日）於西九龍裁判法院被判160小時社會服務令。（資料圖片）

扶康會1名前護士主任涉於扶康會聘請保健員期間，涉向上司呈交1間服務供應商的報價單，並隱瞞自己為該供應商的董事，早前承認1項欺詐罪，今（8日）於西九龍裁判法院被判160小時社會服務令。

被告劉芷希（46歲），被控於2018年8月3日至2019年3月4日期間，身為扶康會僱員，有責任披露任何利益衝突下，向該會隱瞞或未有披露自己在優越健康護理有限公司所持有的權益。

辯方今求情指，被告的背景報告及社會服務令報告內容正面，當中提及被告真誠後悔及獲家人支持，建議判以中度時數的社會服務令，被告亦願意接受。裁判官接納報告建議，判以160小時社會服務令。

案情指，案發時被告在扶康會任職護士主任，並在麗瑤成人訓練中心工作，負責聘用服務供應商和處理招標書的報價單。

中心在2018年7月需聘請臨時保健員，被告曾將包括優越健康護理的報價單交給上司審批時，未有向上司申報自己為優越健康護理的董事。而上司最終向優越健康護理批出標書，並支付了約5萬元服務費。

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記者：林欣樂