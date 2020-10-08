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【健康飲食】營養師解構最風行減肥飲食法　黃凱詩：首重兼顧健康及持久性【內附排名】

健康 15:50 2020/10/08

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營養師黃凱詩認為，減肥飲食法有很多種，最重要是能兼顧健康及持久性。

今時今日，都市人除了想擁有窈窕身段外，大家也一直追求身體健康。如果你在互聯網上，用「飲食方法」搜尋，不難找到數以百計的方式，但必須兼顧健康及持久性。

《美國新聞與世界報導》在年初曾公布2020年最佳飲食方法，第一位，是起源於西班牙及南意大利的地中海飲食法。戰友Betty問︰「如何吃得更地中海？」

地中海飲食法（iStock圖片）

「這種飲食的特色，肉類主張以魚肉為主，少吃紅肉，另外，還要攝取優質的好脂肪，例如果仁或橄欖油等，全穀類食物也是其重點。」我說。

「好像不太難，那麼，第二位呢？」

「得舒飲食（DASH diet）。這種飲食的特色，是要攝取多些鎂、鈣、鉀等，其目的是透過多攝取某些營養，降低血壓，畢竟，城市人也吃得太鹹了。」我答道。

得舒飲食（iStock圖片）

「那麼，豈不是平日所說的均衡飲食？」Betty再問。

「可以說是強化版吧！」

她再問︰「第三位呢？」

「是彈性素食，例如，一星期內有一至兩天進行素食，其蛋白質主要攝取植物性的蛋白質，簡單來說，減少動物肉類中的飽和脂肪，以植物脂肪取而代之，還可以對地球好一點。」

彈性素食（iStock圖片）

「即是Green Monday的概念吧！」Betty說道。

我點頭。

撰文：黃凱詩（營養師）

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