徐若瑄相隔20年再演日本電影　《信用欺詐師JP 》香港浪漫篇+公主篇馬拉松式放映

▲ 徐若瑄參演《信用欺詐師JP : 公主篇》。

人氣日劇電影版續集《信用欺詐師JP : 公主篇》，早前在10月1日中秋的4日長假期，於香港上映優先場，票房已過40萬元。

影片在今日（10月8日）正式上映，有份參演《信用欺詐師JP : 公主篇》的徐若瑄特地在宣傳新專輯空檔拍短片向香港觀眾打招呼。

▲ 徐若瑄拍短片向香港觀眾打招呼。

徐若瑄除介紹自己在片中的角色外，更大坦言拍攝時要背日文台詞很辛苦：「香港的觀眾，大家好！我是Vivian徐若瑄，很開心可以參加人氣日劇的電影版《信用欺詐師JP : 公主篇》。我在電影裡飾演一個億萬富豪的刁蠻大女兒Bridget，不但要用流利的英文，還要用日文演出，台詞背得很辛苦！」

此外她說與女主角長澤正美合作是很大的挑戰，同時拍攝的過程很開心。

其實這次是徐若瑄相隔20年後再參演的日本電影，長澤正美之前也提及知道徐若瑄的加入該系列的心情：「知道消息時有手舞足蹈，哈哈！好幸福啊！」

《信用欺詐師JP》香港浪漫篇以及公主篇亦會有馬拉松放映，原定10月10日星期六一場放映已近爆滿，要加開星期日場次以滿足系列影迷。