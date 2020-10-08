  • 28°C
香港時間 : 20201008日 (週四) 16:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

徐若瑄相隔20年再演日本電影　《信用欺詐師JP 》香港浪漫篇+公主篇馬拉松式放映

娛樂 15:37 2020/10/08

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

徐若瑄參演《信用欺詐師JP : 公主篇》。

人氣日劇電影版續集《信用欺詐師JP : 公主篇》，早前在10月1日中秋的4日長假期，於香港上映優先場，票房已過40萬元。

影片在今日（10月8日）正式上映，有份參演《信用欺詐師JP : 公主篇》的徐若瑄特地在宣傳新專輯空檔拍短片向香港觀眾打招呼。

徐若瑄拍短片向香港觀眾打招呼。

徐若瑄除介紹自己在片中的角色外，更大坦言拍攝時要背日文台詞很辛苦：「香港的觀眾，大家好！我是Vivian徐若瑄，很開心可以參加人氣日劇的電影版《信用欺詐師JP : 公主篇》。我在電影裡飾演一個億萬富豪的刁蠻大女兒Bridget，不但要用流利的英文，還要用日文演出，台詞背得很辛苦！」

此外她說與女主角長澤正美合作是很大的挑戰，同時拍攝的過程很開心。

其實這次是徐若瑄相隔20年後再參演的日本電影，長澤正美之前也提及知道徐若瑄的加入該系列的心情：「知道消息時有手舞足蹈，哈哈！好幸福啊！」

《信用欺詐師JP》香港浪漫篇以及公主篇亦會有馬拉松放映，原定10月10日星期六一場放映已近爆滿，要加開星期日場次以滿足系列影迷。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

竹內結子+三浦春馬最後風采　《信用欺詐師JP︰公主篇》長澤正美騷百變演技
18:55 2020/10/02
竹內結子+三浦春馬最後風采　《信用欺詐師JP︰公主篇》長澤正美騷百變演技
【竹內結子逝世】丈夫決獨力撫養繼子及親子　中林大樹：會是結子最高興的事　
18:08 2020/10/06
【竹內結子逝世】丈夫決獨力撫養繼子及親子　中林大樹：會是結子最高興的事　
【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計　憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】
00:02 2020/09/18
【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計　憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】
徐若瑄 長澤正美 日本 電影 電視劇 演員

最高瀏覽

【重男輕女】新抱連生兩女第3胎照超聲波仍是女　奶奶迫墮胎才知是孖仔痛失男孫
13:38 2020/10/07
【重男輕女】新抱連生兩女第3胎照超聲波仍是女　奶奶迫墮胎才知是孖仔痛失男孫
【同甘共苦】疫情下失業開的士幫補家計　妻子「意外」成乘客：夫妻不需隱瞞
18:18 2020/10/07
【同甘共苦】疫情下失業開的士幫補家計　妻子「意外」成乘客：夫妻不需隱瞞
【無知害人】只餵椰子水代奶粉致1歲女兒腦癱　純素食父母免受牢獄之災誕第二胎
13:40 2020/10/07
【無知害人】只餵椰子水代奶粉致1歲女兒腦癱　純素食父母免受牢獄之災誕第二胎