【新冠肺炎】本港今日新增18宗確診個案　14宗為本地個案包括一宗源頭不明

▲ 衞生署指本港疫情有反彈趨勢。

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（8日）新增18宗確診個案，14宗為本地感染包括一宗源頭不明，另有4宗輸入個案，累計個案5,162宗，包括一宗疑似個案。衞生署署長陳漢儀、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午交代最新疫情。衞生署署長陳漢儀指出不明源頭個案，本港疫情有令人相當憂心的反彈情況。

張竹君指出，葵涌國寶之家出現院舍爆發新增11宗確診，累計12人染疫，而酒吧China Secret亦增1宗確診，累計10人受感染，另外有4宗輸入個案，患者在印度、俄羅斯、突尼斯等地返港。衞生署將於社區爆發點設臨時檢測中心，陳漢儀指泰藉確診個案多，會經由居港的泰籍人士派發樣本瓶。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日指出，現時已是秋涼天氣，病毒生存時間較長，呼籲市民馬上進入嚴密戒備狀態，切斷隱性傳播鏈；若等待個案上升才加強防疫措施，下一波的疫情會比第三波嚴重很多，詳情即看：【下一頁】

至於港大醫學院公共衞生學院的實時數據顯示，本地病毒即時有效繁殖率（傳播率）由9月中的約0.5，回升近一倍至今日（8日）起突破1，推斷每個患者可以將病毒傳染給至少1個人，反映本港疫情有爆發的趨勢，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：伍瑋瑋