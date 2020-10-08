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【窮小子追夢】窮爸爸為熱愛游泳兒子DIY簡陋泳池　感動殘奧冠軍選手助少年圓夢

育兒經 17:13 2020/10/08

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

內地一名14歲窮小子熱愛游泳，爸爸更建造簡陋的游池予他練水。

內地一名窮小子沒有贏在起跑線上，不像他人從小參加各式興趣班。他在8歲首次游泳便愛上它，一直跟朋友在鄉村水塘游泳，爸爸更親手挖掘簡陋泳池予兒子練水，一名殘奧游泳冠軍選手大受感動，主動提供正規訓練少年，助他圓夢成為泳手。

兒子常在家附近游泳。（影片截圖）

窮小子夢想成為泳將

據內地《梨視頻》和《澎湃新聞》報道，中國四川涼山14歲少年楊文忠現時是中一學生，他在8歲時首次接觸游泳，開始愛上它，經常跟朋友到池塘游泳，之後從電視上看到運動員在游泳池比賽，非常羨慕，開始想訓練速度，夢想成為一名競賽泳手。

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爸爸為兒DIY簡陋游泳池

楊文忠在鄉村成長，是家中的長子，弟妹分別只有12歲、6歲及不到1個月大。家境清貧，爸爸知道大仔常去池塘游泳感到擔心，但他不會阻止兒子發展興趣。加上兒子無法到城市接受系統訓練，爸爸為了支持他及確保安全，在家附近挖田儲水，用石塊水泥圍著四周，親手製造一個長方形的泳池，讓兒子可在家中自行練習。爸爸表示︰

我挖了一個小小的（泳池）讓他去游，我就站在他的身邊，看危不危險。

殘奧泳將冠軍宋懋璗訓練楊文忠。（影片截圖）

殘奧冠軍化身教練

來自浙江省的宋懋璗於8歲時因被高壓電擊需截去右手，及後成為泳將，於2016年里約殘奧會的S8級男子100米蝶泳決賽中，以破世界紀錄成績奪金牌。宋懋璗從一位朋友知道楊文忠的事情，備受感動，主動聯絡他，樂意成為教練提供正規的游泳訓練。

從朋友口中得知爸爸為了兒子游泳的安全，挖了一個小泥坑，我覺得有必要來看一下。我特別找來一部挖機，挖了一條泳道的樣子，然後用一些油布墊一層，相對乾淨些。

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宋懋璗來到楊文忠的家第一個感覺是家徒四壁，沒有太多電器，見這位窮少年努力追夢，希望助他一把。他有感游泳給他第2次生命，讓他發熱發亮及自信心，希望楊文忠也能藉游泳找到人生方向，現時為他訂下嚴格的訓練時間表，希望日後依成績送他出外繼續受訓，圓夢成為泳手。

爸爸感激教練訓練兒子︰「我一定支持兒子！希望他在游泳路上走得更遠更長！」

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責任編輯︰王明芳

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