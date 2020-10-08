【新冠肺炎】普通科門診明日起延長派發樣本瓶時間　 醫管局：於72小時內就可啟動亞博接收病人

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（8日）新增18宗確診個案，14宗為本地感染包括一宗源頭不明。衞生署署長陳漢儀、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午交代最新疫情，累計個案5,162宗，包括一宗疑似個案。衞生署署長陳漢儀指出不明源頭個案，本港疫情有令人相當憂心的反彈情況，詳情即睇：【下一頁】

他稱，截至今早9時，再多5名確診病人康復出院，至今共有4,889名確診及1疑似病人康復出院；有121名病人分別於17間公立醫院留醫，其中10人情況危殆，8人情況嚴重，其餘103人情況穩定。目前公立醫院已啟用1,119張負壓病床，使用率為58%；627間負壓病房，使用率為67%。

【新冠肺炎】本港新增1宗源頭不明個案 涉65歲退休男士居北角賽西湖

劉家獻指，當局從9月18日起，已增加派發深喉樣本的普通科門診數目，由31間增至46間，而明日（9日）起，46間普通科門診將由上午9點到1點及2點到5點，在診所門外免費派發樣本瓶，呼籲有輕微病徵及有風險的人士取樣本瓶。劉家獻續指，自7月27日起醫管局已派發5.9萬樣本包，經檢測的樣本有3.6萬個，超60個樣本對新冠病毒呈陽性。

他續指，亞博社區治療設施本已於9月18日轉為備用狀態，但醫療設施和人手也維持在最佳準備，若需重新啟用，於72小時內就可以啟動社區設施接收病人，設施中有900張的病床可以使用。

劉家獻又提到，經過多月的採購後，現時醫管局有六個月的個人防護裝備量可供醫護使用。

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記者：郭家穎、陳子謙