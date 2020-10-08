【新冠肺炎】葵涌「國寶之家」增11人染疫　「China Secret」酒吧群組亦增1人確診

▲ 葵涌「國寶之家」增11人染疫

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（8日）新增18宗確診個案，4宗屬輸入個案，其餘14宗為本地感染。衞生署署長陳漢儀、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者，交代最新疫情。

【新冠肺炎】本港今日新增18宗確診個案 14宗為本地個案包括一宗源頭不明

張竹君指出，今日有13宗與之前的個案相關，其中葵涌一間殘疾院舍「國寶之家」再增11人染疫，累計12人確診；11人分別為5男6女（個案編號：5149、5151至5160），年齡介乎25至71歲，大部分人士沒有病徵，其他職員及院友已送往檢疫中心。張稱，「國寶之家」的院友戴口罩的情況不理想，且可以外出，又可以在院舍內「行來行去」，故有隱性傳播出現。

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另外，「China Secret」酒吧群組再增一人確診（個案編號：5148），累計10人確診。患者10月1日發燒，曾與3名朋友一同在9月23日到過「China Secret」，10月1日亦到過「Virgo」，2名同行朋友中一人亦初步確診。至於今日另一與早前個案相關的患者（個案編號：5150），為早前確診者的家人。

港府早前宣布現時防疫措施延至10月15日，惟鑑於酒吧再現群組，陳漢儀表示情況署方會密切注意，不排除進一步收緊防疫措施。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日指出，現時已是秋涼天氣，病毒生存時間較長，呼籲市民馬上進入嚴密戒備狀態，切斷隱性傳播鏈；若等待個案上升才加強防疫措施，下一波的疫情會比第三波嚴重很多，詳情即看：【下一頁】

至於港大醫學院公共衞生學院的實時數據顯示，本地病毒即時有效繁殖率（傳播率）由9月中的約0.5，回升近一倍至今日（8日）起突破1，推斷每個患者可以將病毒傳染給至少1個人，反映本港疫情有爆發的趨勢，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩