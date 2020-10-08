【新冠肺炎】65歲居賽西湖男子涉不明源頭感染個案　曾到銅鑼及灣仔Fitness First上堂

▲ 65歲居賽西湖男子涉不明源頭感染個案，曾到銅鑼及灣仔Fitness First上堂。

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（8日）新增18宗確診個案，4宗屬輸入個案，其餘14宗為本地感染，當中13宗與早前個案相關，其餘1宗源頭不明個案。衞生署署長陳漢儀、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者，交代最新疫情。

張竹君指，新增的源頭不明個案，是一名65歲退休男士（個案編輯：5161），居於北角賽西湖大廈6座，平時注重健康，隔日會到銅鑼灣和灣仔合和中心的健身中心「Fitness First」上堂，有時獨自或與太太去，有時會在家與親戚吃飯，亦會間中出外用餐。

她又指，據初步資料顯示，患者與同班同學上堂時均戴口罩，由於做運動期間難以確保每刻戴口罩，仍要作深入調查有沒有其他行為包括飲水、洗澡、換衣服等。由於患者在傳染期到健身中心，當局會向同班同學和職員派發樣本瓶檢測，或有人要接受檢疫，而健身中心亦要關閉。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙