遭槍擊受傷後被控暴動　中五男生擬認暴動罪

▲ 案件今（8日）於區域法院再提訊。（資料圖片）

去年10.1國慶日各區發生衝突，18歲中五男生於荃灣被槍擊受傷，他與27歲博士生被控暴動罪及襲警等罪，案件今（8日）於區域法院再提訊。控方指將與辯方進一步商討控罪，如果達成共識，18歲被告應會認罪。案件押後至12月22日再訊，兩名被告續准保釋。

被告曾志健（18歲）及邱宏達（26歲），均報稱學生，兩人同被控1項暴動罪。控罪指，被告於2019年10月1日在荃灣大河道、大河道北及鱟地坊一帶參與暴動；曾另被控兩項襲警罪，控罪指他同日於鱟地坊一帶襲擊警員謝思明及警長曾家輝。

控方今天申請再押後案件，指將會與首被告代表進一步商討控罪，及討論案情細節，相信如果達成共識，首被告應該會認罪。

次被告代表大律師則指，今天才知悉首被告一方與控方將作商討，如果首被告一方與控方達成共識，次被告的答辯方向或會有變。

法官將案件押後至12月22日再訊，兩名被告續准保釋。

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記者：王仁昌