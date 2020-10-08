  • 28°C
香港時間 : 20201008日 (週四) 16:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遭槍擊受傷後被控暴動　中五男生擬認暴動罪

社會 16:17 2020/10/08

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

案件今（8日）於區域法院再提訊。（資料圖片）

去年10.1國慶日各區發生衝突，18歲中五男生於荃灣被槍擊受傷，他與27歲博士生被控暴動罪及襲警等罪，案件今（8日）於區域法院再提訊。控方指將與辯方進一步商討控罪，如果達成共識，18歲被告應會認罪。案件押後至12月22日再訊，兩名被告續准保釋。

被告曾志健（18歲）及邱宏達（26歲），均報稱學生，兩人同被控1項暴動罪。控罪指，被告於2019年10月1日在荃灣大河道、大河道北及鱟地坊一帶參與暴動；曾另被控兩項襲警罪，控罪指他同日於鱟地坊一帶襲擊警員謝思明及警長曾家輝。

控方今天申請再押後案件，指將會與首被告代表進一步商討控罪，及討論案情細節，相信如果達成共識，首被告應該會認罪。

次被告代表大律師則指，今天才知悉首被告一方與控方將作商討，如果首被告一方與控方達成共識，次被告的答辯方向或會有變。

法官將案件押後至12月22日再訊，兩名被告續准保釋。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌

最高瀏覽

【重男輕女】新抱連生兩女第3胎照超聲波仍是女　奶奶迫墮胎才知是孖仔痛失男孫
13:38 2020/10/07
【重男輕女】新抱連生兩女第3胎照超聲波仍是女　奶奶迫墮胎才知是孖仔痛失男孫
【同甘共苦】疫情下失業開的士幫補家計　妻子「意外」成乘客：夫妻不需隱瞞
18:18 2020/10/07
【同甘共苦】疫情下失業開的士幫補家計　妻子「意外」成乘客：夫妻不需隱瞞
【無知害人】只餵椰子水代奶粉致1歲女兒腦癱　純素食父母免受牢獄之災誕第二胎
13:40 2020/10/07
【無知害人】只餵椰子水代奶粉致1歲女兒腦癱　純素食父母免受牢獄之災誕第二胎