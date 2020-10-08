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【禍從眼入】女子左眼現腫脹囊腫感痛楚求醫　發現左眼蓋暗藏隱形眼鏡28年

健康 17:35 2020/10/08

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英國一名42歲女子因為左眼腫脹而求醫，沒想到醫生卻因此發現她的眼蓋內竟隱藏了一個隱形眼鏡。

許多人日常習慣戴隱形眼鏡，但要注意事項實在不少。英國一名42歲女子因為左眼腫脹而求醫，沒想到醫生卻因此發現她的眼蓋內竟隱藏了一個隱形眼鏡，這個隱形眼鏡更已經在她的眼內隱藏了足足28年，這宗案例更被《英國醫學期刊》刊登。

28年前打羽毛球成禍根

據《英國醫學期刊》指，這名女士最初因為左眼腫脹求醫，腫脹的情況從最初的碗豆般大小慢慢增大及變柔軟，雖未有影響視力，但觸碰時有痛楚。後經磁力共振掃描（MRI）檢查發現，其左眼蓋已經出現囊腫。

而醫生進行手術時，竟然在她的眼蓋內找到一個隱形眼鏡。當時該隱形眼鏡完全被組織包住，保持完好，但在取出時就斷裂開。對於這個來路不明的隱形眼鏡，該女士最初也大感莫名其妙，但她的母親這時卻猛然想起女兒曾在14歲打羽毛球時，左眼曾被羽毛球撃中，當時她正是戴上了這款隱形眼鏡。由於她當時亦找不到眼內的隱形眼鏡，所以她以為隱形眼鏡已經自行掉出，沒想到這些年一直藏在眼睛裡面。

專家表示，若隱形眼鏡留在眼睛未能取出，用家一般會感到刺痛，對光敏感和眼球變紅，但該女子在眼睛痊愈後，完全沒有這些徵狀。

同場加映，營養師推介含豐富Omega-3的海鮮:

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專家：隱形眼鏡一周不可以戴5天

據香港眼科醫學院前院長周伯展早前接受TOPick訪問時指，隱形眼鏡被卡在眼皮其實有碎裂的風險，因此所有人都不應該以手捽眼，尤其是配戴隱形眼鏡的人士。

如遇鏡片在眼內碎裂，周醫生指應小心將碎片取出，過程中切忌弄傷自己。如無法自行處理，就應即時求診，由醫生協助取出碎片。而即使能自行取出碎片，亦應由醫生再做專業檢查，去分辨是否需要另行用藥：

如碎片殘留眼內，可刮傷眼睛，甚至引起細菌感染，導致眼部發炎。

對於有講法指，隱形眼鏡最多只可戴10年，他表示戴隱形眼鏡，實際無年期限制，但如果配戴方式不妥，則只可戴10多年。

以下是戴隱形眼鏡的建議：

  • 一星期不可以戴5天，每天不可以戴10小時；
  • 留意隱形眼鏡衛生乾淨；
  • 配隱形眼鏡時，尋求視光師或相關專業人士的協助。

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責任編輯：羅嘉欣

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